Шампиньоны оказались антираковым продуктом

 

Фото: panthermedia.net/Richard Schramm/Scanpix

Хорошо знакомый всем продукт питания может помогать организму человека противостоять онкологии. С этой целью, как установили ученые, нужно регулярно съедать горстку шампиньонов.

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Американские исследователи из Университета Тафтса установили, что употребление в пищу шампиньонов эффективно в качестве средства защиты от рака груди.

Женщинам, в силу наследственности склонным к развитию этого онкологического заболевания, ученые порекомендовали добавить эти грибы в ежедневный рацион в количестве примерно 100 граммов.

Проводившиеся в Калифорнии опыты показали: при постоянном употреблении в пищу указанного количества шампиньонов у женщин с уже диагностированным раком груди было зафиксировано уменьшение роста опухолевых клеток.

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Специалисты высказались о том, что в грибах содержатся микроэлементы, которые при попадании в организм создают своеобразный барьер от патогенов, провоцирующих развитие воспалений, которые способствуют появлению рака.

«В составе шампиньонов присутствуют вещества, положительно воздействующие на дендритные клетки (основные борцы с раком), способствующие увеличению производства Т-лимфоцитов,

которые укрепляют иммунную защиту и «не пропускают» раковые клетки», - объяснили их действие клиницисты.

В организме человека при этом появляется своеобразный барьер от вирусов и бактерий.

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