Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса»

Датские ученые из Копенгагенского университета выступили с заявлением о том, что судить о полезности продуктов питания для человека по входящим в их состав веществам неправильно. По их мнению, в процессе пищеварения питательные свойства продуктов могут меняться.

«Некоторые продукты являются более здоровыми, чем мы привыкли думать, и польза конкретного продукта не может быть рассчитана на основании содержания в нем отдельных питательных компонентов», - констатировали авторы нового исследования. Специалисты высказались о том, что

влияние продуктов на организм и здоровье связано не столько с их питательным составом, сколько с особенностями усвоения.

В качестве примера ученые назвали сыр. Этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров, но его влияние на уровень холестерина в крови совершенно незначительно.

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По словам исследователей, такой парадокс обусловлен тем, что содержащиеся в сыре полезные бактерии, минералы и биологически активные вещества вступают в сложное взаимодействие. В результате большая часть содержащихся в сыре жиров проходит через кишечник и не откладывается в виде лишних килограммов.

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Подобным же свойством обладают многие другие жирные молочные продукты, включая сливочное масло и сливки.

Другой пример - миндаль, который тоже содержит большое количество жиров.

Ученые установили, что во время переваривания из миндаля высвобождается гораздо меньше жиров, чем можно было бы ожидать.

В итоге эксперты заключили, что полезное или вредное влияние конкретного продукта на здоровье может не зависеть от состава его веществ. Такое влияние зависит от комплекса факторов, в том числе методов, используемых при производстве или приготовлении. «Сложное сочетание питательных веществ в каждом продукте может влиять на пищеварение и витоге изменять общие питательные свойства этого продукта», - убеждены авторы проекта.

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