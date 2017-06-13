Медики проверили, ведет ли употребление шашлыка к онкологии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Aliaksei Verasovich/Scanpix

Насколько опасно в плане возможного появления рака мясо, приготовленное на гриле, или шашлык? Ответ на этот вопрос дали ученые из Университета Миннесоты, США. Их работа еще раз подтвердила, что в рационе питания категорически не должно быть много мяса.

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«Приготовление мяса на открытом огне может быть связано с раком», - именно такой вывод был озвучен специалистами из США.

В ходе исследования учеными было установлено, что

в процессе приготовления мяса на открытом огне в нем из-за действия чрезвычайно высоких температур образуются химические вещества, которые могут оказаться провокаторами рака.

Эти вещества – гетероциклические ароматические амины и полициклические ароматические углеводороды – высвобождаются именно в хорошо поджаренном мясе. Специалисты увидели, что данные компоненты вызывают изменения в ДНК, что в конечном счете и приводит к онкологии.

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«Высокая температура приготовления пищи приводит к образованию канцерогенных химических веществ в мясе. В ходе испытаний было установлено, что их влияние может вызывать рак предстательной железы, нарушая целостность ее клеток», - констатировали авторы проекта.

Употребление мяса не в первый раз связывают с высоким риском онкозаболеваний. Согласно данным Международного агентства по изучению рака,

более 34 000 случаев смерти пациентов с онкодиагнозами во всем мире связаны с употреблением чрезмерного количества обработанного мяса.

В то же время авторы нового исследования отметили, что опасность, связанная с употреблением мяса, не означает необходимости тотального отказа от него. Врачи призвали к контролю над его употреблением, а не к забвению.

Напомним, что ранее проводившееся в Канаде расследование проблемы побудило ученых заявить о полезности шашлыков для здоровья. Они тогда резюмировали, что

антиоксиданты, которые содержатся в травах и специях, используемых для приготовления шашлыков, борются с развитием возрастных болезней,

в том числе катаракты, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, артрита и того же рака.

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