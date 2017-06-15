Названы самые вредные привычки по утрам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

По словам лечащих врачей, большинство людей живут с подобными привычками много лет. Однако следование этим ритуалам вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению уже в начале дня.

Одной из самых нездоровых утренних привычек специалисты из США назвали резкий подъем с кровати по будильнику. Врачи утверждают, что в такой ситуации в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что может поспособствовать разным негативным проявлениям – перепадам давления, приливу агрессии, изменениям в режиме сердцебиения и т. д.

Кроме того, резкое поднятие туловища способно стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке и обмороков.

«Дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, а потом уже не спеша вставайте», - озвучили совет эксперты.

Они порекомендовали использовать утреннее время в изоляции от смартфонов и компьютеров. Если при этом избегать мыслей о предстоящий делах и проблемах, немного отодвинув их решение, это значительно укрепит психологическое здоровье и нервную систему, уверены врачи.

Реклама

Тратить утреннее время на нахождение в социальных сетях абсолютно неэффективно с точки зрения пользы для организма - при этом лишь повышается уровень стресса и напряжения.

Привычка умываться горячей водой также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умываться, как и принимать душ, следует умеренно прохладной водой.

Горячая вода сушит кожу, а также негативно воздействует на волосяные луковицы, предупредили специалисты.

Помимо этого, они посоветовали отказаться от кофе натощак. Такая привычка может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы, объяснили ученые.

Еще по этой теме
Пять причин променять утреннюю зарядку на секс

Пять причин променять утреннюю зарядку на секс

Когда лучше бегать - утром или вечером: совет тренера

Когда лучше бегать - утром или вечером: совет тренера

Стоило ли? Бритни Спирс показала, с кем и какая она утром в постели

Стоило ли? Бритни Спирс показала, с кем и какая она утром в постели


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR

reklama.vesti.lv

В Туле экстренно госпитализировали Николая Расторгуева Showbiz

В Туле экстренно госпитализировали Николая Расторгуева

SEB banka вводит ограничения на перечисления свыше 30 евро Новости

SEB banka вводит ограничения на перечисления свыше 30 евро

Ученые назвали старейшую планету Солнечной системы Hi-Tech

Ученые назвали старейшую планету Солнечной системы

Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы Showbiz

Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы

Брежнева призналась, что муж ругает ее за то, что она мало ест Showbiz

Брежнева призналась, что муж ругает ее за то, что она мало ест

Здоровье

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 