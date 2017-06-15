116-килограммовая певица похудела в два раза после того, как начала записывать на руке свой вес

26-летняя жительница Нью-Йорка Дженнифер Эдвардс решила кардинально изменить свою жизнь после того, как она не смогла прокатиться на любимых американских горках. Дело в том, что девушка просто-напросто не поместилась в узкое кресло. Тогда Дженнифер наняла личного тренера и придумала один необычный прием, который помог ей похудеть.

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Начинающая джазовая певица Дженнифер Эдвардс решила похудеть после того, как сотрудники одного из парка развлечений не разрешили ей прокатиться на аттракционе. По их мнению, параметры девушки были далеки от стандартных, и в кресло она не поместилась бы. Тогда Эдвардс пошла в спортзал и села на жесткую диету.

«Когда я приехала домой из этой поездки, первым делом встала на весы, они показали 116 кг, и я записала эту цифру на своей руке. С того момента стала делать так каждый день, чтобы напоминать себе, что нужно меняться!»

— рассказала Дженнифер в интервью изданию The Sun.

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Ее усилия принесли свои плоды — она похудела практически вдвое. Чтобы довести тело до идеала, девушке пришлось сделать операцию по удалению лишней кожи. В марте американка впервые за много лет надела купальник, а также начала готовиться к конкурсу «Мисс бикини».

«Никогда в жизни не подумала бы, что выйду на сцену в купальнике. Я страдала ожирением еще в школе. Тогда я практически не готовила себе, а ела готовую и нездоровую пищу.

Пару раз в неделю я заказывала пиццу, а с собой в школу брала бутерброды. Думаю, что тогда потребляла не менее 3 тысяч калорий в день»,

— призналась она.

Дженнифер надеется, что ее история послужит примером для многих других девушек и молодых людей, имеющим лишний вес. А вы возьмете на вооружение любопытный метод исполнительницы?

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