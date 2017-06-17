Употребление жареной картошки грозит преждевременной смертью

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Употребление жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти в два раза. К такому неприятному выводу пришли американские эксперты в сфере здорового питания.

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Ученые из США выяснили, что люди, которые употребляют чипсы или любые другие продукты из жареного картофеля два или более раз каждую неделю, в два раза чаще умирают преждевременно по сравнению с теми, кто не ест эти продукты. Данные выводы были сделаны на основе наблюдений за 4 440 человек в возрасте от 45 до 79 лет, которые продолжались в течение 8 лет.

За этот период из жизни ушли 236 человек. Ученые тщательно оценили количество употребляемого картофеля на основе специальных вопросников.

Был выделен риск смерти, который повышался у людей, регулярно употребляющих жареную картошку.

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Любители нежареной картошки не входили в группу повышенного риска в связи с угрозой преждевременной смерти, а употребление жареной картошки в количестве всего двух раз в месяц также не было связано не с какой дополнительной опасностью раннего ухода из жизни.

Исследователи подчеркивают, что в ходе своего наблюдения они не оценивали другие нездоровые привычки и активности, поэтому поклонники жареной картошки просто могли умирать раньше от курения или алкоголизма.

А это значит, что регулярное употребление любимого продукта вовсе не обязательно является единственным фактором риска преждевременного ухода из жизни, и могут существовать другие причины, которые объясняют этот феномен.

Однако известно, что жареные продукты, в целом, не слишком полезны для сердечно-сосудистой системы человека.

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