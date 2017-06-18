Медики назвали простой способ восстановить здоровье

Чтобы улучшить физическое и психологическое самочувствие, нужно пересмотреть свое отношение к привычкам, связанным с ночным отдыхом, о чем заявили ученые из США. По их мнению, ранний отход ко сну и раннее же пробуждение – это наиболее простой и эффективный метод восстановить защитные силы организма.

Ранний подъем и своевременный отбой помогают повысить качество мозговых функций, что обеспечивает защиту от стресса, депрессии и снижения когнитивной деятельности, улучшает работоспособность и в итоге продлевает жизнь. Данное заключение научных специалистов приводится в издании «OaNews».

Ученые проанализировали данные, полученные рядом исследований, и констатировали:

если придерживаться здорового режима сна, то в организме происходят положительные изменения, повышающие его неуязвимость перед некоторыми заболеваниями.

В частности, привычка ложиться рано спать и рано вставать, по словам врачей, задерживает проявление признаков старения, связанных с угасанием активности мозга.

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По мнению медиков, поздним засыпанием является отход ко сну после двадцати трех часов. Чем дальше от этого рубежа время засыпания - тем негативнее его влияние на работу мозга.

«Во время сна происходит выработка определенных гормонов, которые производятся телом исключительно в отведенный для этого период. Когда индивид находится в состоянии сна, его организм избавляется от токсинов, а также нормализирует гормональный фон», - подчеркнули исследователи.

Раннее засыпание и ранний подъем повышают стрессоустойчивость, что снижает риск возникновения депрессивных состояний, уверяют специалисты.

Такая привычка, по их словам, позитивно сказывается на качестве жизни: человек, который встает ранним утром, способен достичь значительно лучших результатов, поскольку в это время суток мозговая активность особенно высока, что помогает в решении разных проблем и обуславливает высокую продуктивность труда.

Люди, которые рано встают, больше успевают и успешнее справляются с возникающими перед ними задачами, что, в свою очередь, повышает их самооценку и степень удовлетворенности своим существованием, подтвердили ученые.

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