Ученые придумали новый способ восстановления от инфаркта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Ученые Стэнфордского университета опубликовали доклад, в котором описывают новый способ восстановления сердца после инфаркта – с помощью вживления в него бактерий, выделяющих кислород в результате фотосинтеза.

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В докладе, вышедшем в журнале Science Advances, говорится, что пока испытания успешно прошли на лабораторных крысах, но ученые надеются, что в будущем метод удастся применять и к людям.

Причиной инфаркта является прекращение кровоснабжения сердечной мышцы. В результате того, что кровяной сосуд закупоривается, в сердце не поступает необходимый кислород вместе с потоком крови.

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Но если именно это - критический момент, то «почему бы не взять растение или сам механизм фотосинтеза и применить его прямо к сердцу?»,

цитирует издание Scientist одного из авторов исследования, стэнфордского профессора Джозефа Ву.

Ученые предположили, что если вживить в сердце способную к фотосинтезу одноклеточную цианобактерию Synechococcus elongatus, то она поможет убрать углекислый газ и снабдит мыщечные клетки сердца кислородом и глюкозой, которые необходимы для метаболизма в отсутствие кровоснабжения.

Метод решили опробовать на живом организме. Крысам имитировали инфаркт, ввели в их сердечные мышцы цианобактерии, после чего направили на сердце лучи света. Спустя 10 минут уровень кислорода в сердцах грызунов оказался значительно выше, чем у контрольной группы и у тех крыс, кому ввели цианобактерию в сердце, но не подвергали его световому излучению.

Через 45 минут у первой группы также улучшилась сократимость желудочков.

Данный метод зарекомендовал себя как нетоксичный и показал, что не вызывает реакции у иммунной системы организма. Помимо своего основного назначения, введение Synechococcus elongatus может помочь поддерживать органы, сохраненные для трансплантации.

Однако ученые призывают не торопиться с выводами – пока не известно, как бактерия будет воспринята человеческим сердцем.

Большой минус данного способа лечения – это открытая операция на сердце, то есть вскрытие грудной клетки, что сопровождается большими рисками.

Ученые работают над тем, чтобы сделать новый метод более безопасным, а именно, пытаются придумать, как вводить цианобактерию не напрямую в сердце, а через вены, а также как «провести» к сердцу лучи света через кожу и кости, чтобы избежать рассечения грудной клетки, рассказал Ву изданию The Verge.

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