Составлен рейтинг самой полезной в мире еды

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Depositphotos

Регулярное употребление некоторых продуктов помогает оставаться молодыми и здоровыми – именно поэтому они вошли в рейтинг самой полезной еды всех времен и народов. Этот перечень был составлен и обнародован на днях экспертами Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов.

Составляя рейтинг, ученые приняли во внимание не только наличие в продуктах полезных микроэлементов, но и тот факт, насколько легко они усваиваются организмом.

Первое место в списке заняли помидоры.

Их ценность – в большом количестве активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия: таким образом, томаты проявляют противораковые свойства, помогают сердечно-сосудистой системе, полезны при гипертонии и глаукоме.

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На втором месте – овсянка,

которую отличает обилие растительных белков, клетчатки, витаминов группы В, растворимых пищевых волокон. Употребление овсяной каши защищает от повышенного давления, очищает пищеварительную систему от токсинов. Есть овсянку рекомендовано в объеме одна тарелка 1-2 раза в неделю по утрам.

Плоды киви заняли третью позицию списка.

Эти фрукты в большом количестве содержат витамины А, С и Е, их семена - жирные кислоты омега-3. Киви полезны гипертоникам, при похудении, а также для поддержания здоровья суставов.

Четвертое место рейтинга – у винограда.

Его ягоды, в особенности темных сортов, замедляют процессы окисления в организме, что защищает от появления злокачественных клеток. Также виноград крайне полезен для сосудов - тем, что мешает образованию тромбов.

Пятое место списка самой полезной еды – это рыба и морепродукты.

Диетологи рекомендуют употреблять их 2-3 раза в неделю: в дарах моря содержатся жиры, витамины, минералы и микроэлементы, эффективно улучшающие состояние сосудов и артерий.

Брокколи – на шестой строке.

В особенности брокколи полезна людям, которые восстанавливаются после перенесенных заболеваний, пожилым, детям и беременным женщинам. Ее употребление целебно для печени, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также при нервных срывах и при нарушении обмена веществ.

Седьмое место заняли плоды авокадо.

Благодаря особым жирным кислотам в своем составе авокадо делает крепче кровеносные сосуды и сердце, а его ферменты помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Также авокадо позитивно влияет на мозг – при его регулярном употреблении снижаются раздражительность и усталость, улучшается самочувствие в целом.

Восьмое место эксперты отдали куриным яйцам.

Они рекомендуют съедать минимум 4 яйца в неделю. Компоненты яиц нейтрализуют вред, который наносится сосудам в связи с разными факторами. Кроме того, они насыщены кальцием и лецитином, за счет чего предотвращают быстрое старение.

Девятое и десятое места в рейтинге самых полезных в мире продуктов заняли чеснок и оливковое масло.

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