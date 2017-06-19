Медики указали на продукты, способные вызывать рак

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Употребление некоторых продуктов питания коррелирует с высоким риском появления злокачественных опухолей – об этом свидетельствует обширный ряд проведенный исследований. Издание The truth about cancer опубликовало мнение ученых по данному поводу.

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Специалисты рассказали, что одним из опасных продуктов с точки зрения появления рака может быть попкорн – есть данные подтверждающие его негативную роль, увеличивающую склонности к раку легких.

По словам медработников, в масло для попкорна добавляют синтетические ароматизаторы, которые при нагревании выделяют пары, содержащие опасный токсин диацетил.

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Также

неожиданными провокаторами рака могут стать консервы.

Ученые отметили, что подавляющее большинство консервированных продуктов содержит бисфенол-А.

«Воздействие бисфенола-А на здоровье человека мало изучено, однако есть вероятность того, что он изменяет структуру клеток, провоцируя развитие злокачественных новообразований», - сообщили эксперты.

Продукты, содержащие рафинированный сахар (в особенности, насыщенные им), тоже способны приводить к появлению онкозаболеваний, полагают врачи. Они объясняют: росту раковых клеток способствует инсулин, уровень которого в организме повышается после употребления сладкого.

Помимо этого, активировать физиологические механизмы, приводящие к появлению опухолей, могут соленые, маринованные и копченые продукты.

В них содержатся нитраты, имеющие свойство накапливаться в организме и вызывать повреждения на клеточном уровне, констатировали медработники. Копчености в этом плане опаснее вдвойне, отметили они.

Также в перечень продуктов питания, чье употребление может провоцировать рак, ученые внесли газированные напитки, изделия из белой муки, продукты, содержащие гидрогенизированные жиры, и мясо, приготовленное на гриле или открытом огне.

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