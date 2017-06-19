Врачи рассказали о пользе сна в носках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Lita Krone / LETA

Привычка спать в носках не редкость, но не страдает ли от этого качество ночного отдыха? Швейцарские ученые провели исследование, давшее ответ на этот вопрос.

В проекте специалистов из Швейцарии приняли участие несколько сотен человек. Добровольцам прочли лекцию о том, почему по мнению ученых сон в носках может быть полезен для самочувствия и ночного времяпровождения.

После этого часть испытуемых начала спать в носках, и, как выяснилось затем при подведении итогов, последовавшие совету о засыпании в носках, действительно заметили улучшения. Люди, которые надевали носки перед сном, быстрее засыпали, констатировали авторы работы.

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«Такой эффект может объясняться расширением кровеносных сосудов, благодаря которому тепло распределяется по телу автоматически и равномерно. Одна из распространенных причин бессонницы – нарушение терморегуляции», -

пояснили сомнологи.

Их изучение данного вопроса показало, что стабилизация температуры тела, достигаемая за счет носков, делает сон людей более качественным и глубоким. В таком случае шансы внезапно проснуться посреди ночи снижаются, что позитивно сказывается и на состоянии здоровья в целом.

Ранее исследование, проведенное сотрудниками Центра расстройств сна в Аризоне, США, показало: главной причиной расстройств ночного сна является сбой в естественных биоритмах, обусловленный образом существования современных людей – их режимом работы и отдыха. Ученые заявляли, что

для поддержания здоровья важно ложиться спать ненамного позднее 23 часов и вставать, соответственно, ранним утром, следуя естественному ритму смены дня и ночи.

Недостаточный отдых, связанный с недобором времени, затрачиваемым на ночной сон, запускает в организме человека настоящую бомбу с часовым механизмом, считают исследователи. В будущем это может привести к смерти от инсульта или сердечного приступа, утверждают они.

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