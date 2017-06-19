У новорожденных близнецов Бейонсе возникли проблемы со здоровьем?

Бейонсе и Джей Зи
 

Бейонсе и Джей Зи. Фото: REUTERS/Scanpix

На днях отец 35-летней Бейонсе наконец подтвердил, что певица стала мамой во второй раз и родила двойню. Мужчина не сообщил ни пол малышей, ни точную дату их появления на свет. Между тем другие источники, близкие к звезде, утверждают, что Джей Зи все еще не забрал супругу и новорожденных близнецов из клиники — по слухам, врачи-неонатологи против.

Большинство источников, которые рассказали западным СМИ о радостном событии в семье Бейонсе и Джея Зи — появлении на свет близнецов, сходятся в дате рождения малышей — 12 июня. Однако с тех пор прошла уже неделя, а певица и ее крохи, пол которых по-прежнему неизвестен, все еще находятся в клинике.

Бейонсе и Jay-ZБейонсе и Jay-Z. Фото: STAN HONDA / AFP

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Поговаривают, что все дело в проблемах со здоровьем, возникших у обоих детей, но врачи настроены оптимистично.

«Специалисты просто перестраховываются, не отпуская звезду с детьми домой. Она с пониманием отнеслась к их рекомендациям и никуда не торопится», — сообщил источник, близкий к семье Бейонсе, в интервью американскому порталу TMZ.

Беременная двойней Бейонсе на церемонии вручения премии Grammy

Фото: Беременная двойней Бейонсе на церемонии вручения премии Grammy0

Напомним, что Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают долгожданную дочь Блю Айви. После ее появления на свет в западных СМИ ходили слухи о том, что певица пыталась стать мамой еще раз, но не смогла выносить ребенка. Поэтому на этот раз супруги опасались любой, даже малейшей угрозы здоровью матери и детей.

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