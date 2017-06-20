Ребенку полезней есть чипсы, чем сухофрукты

По мнению стоматологов, для здоровья полости рта ребёнка чипсы более полезны, чем изюм. Дело в том, что сухофрукты наносят больше повреждений зубной эмали.

Если выбирать между изюмом и чипсами, то для здоровья ребенка будут полезны именно картофельные хрустяшки, хотя их на чём свет стоит ругают диетологи. Однако по мнению зубных врачей, сухофрукты обеспечивают эффект «приклеенного к зубам сахара». Королевский колледж хирургов Великобритании на днях заявил, что страна лидирует по количеству детей моложе 5 лет, которым врачи удаляют гнилые зубы.

В этой связи представитель Британской стоматологической ассоциации подчеркнул, что

хотя чипсы содержат дополнительные сахара, существует нормальная их разновидность, которая не несёт особой опасности для полости рта. А вот сухофрукты являются настоящим «кошмаром» для зубов ребенка

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Эти закуски вносят большой вклад в проблему гнилых зубов у детей, поскольку многие родители почему-то считают, что фрукты являются непременной частью здоровой диеты ребенка.

К сожалению, во многих подобных фруктах содержится гораздо больше сахара, чем в некоторых шоколадных изделиях. К примеру, в среднем апельсине 23 г фруктового сахара, а маленьком банане - 17 г сахара. Это существенно больше, чем в маленьком батончике Kit Kat, в котором содержится всего 10,8 г сахара.

Конечно, в свежих фруктах гораздо больше полезных для здоровья витаминов и минералов, но сейчас речь идет именно о здоровье полости рта ребенка

Самую большую опасность для нее представляют именно сухофрукты, поскольку они имеют способность приклеиваться к зубам.

К примеру, в 100 г сушеных абрикосов содержится 53 г сахара, и эта приклеенная к зубам «бомба с часовым механизмом» рано или поздно приведет к кариесу, а потом и гниению зубов, что потребует их удаления. Вот почему для здоровья ребенка куда полезней налегать на чипсы

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