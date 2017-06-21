Названа часть тела, которую мы напрасно не защищаем от солнца

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Dmitriy Shironosov/Scanpix

Эксперты-косметологи назвали область тела человека, которую подавляющее большинство из нас забывает обрабатывать солнцезащитным кремом. Между тем эта зона также нуждается в защите от солнечных лучей.

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Десятки лет активной пропаганды солнцезащитных кремов убедили значительную часть человечества в необходимости использовать эти средства для профилактики солнечных ожогов и рака кожи. Известно, что

незащищенная кожа пропускает ультрафиолетовую радиацию, что может вызывать опасные изменения в клетках и спровоцировать тяжелые болезни,

включая злокачественную меланому - наиболее смертоносную разновидность рака кожи.

С каждым годом количество людей, которые пользуются солнцезащитными кремами, постоянно увеличивается, но можно не сомневаться, что 99% из них не обрабатывают одну зону тела, которая подвергается воздействию солнца весьма активно. Между тем ученые доказали, что эта зона также нуждается в специальной защите.

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Речь идет о наших губах. В то время как мы наносим крем на лицо, руки, ноги и спину, губы остаются открытыми для воздействия солнца. Но именно они являются значительно более уязвимыми перед повреждениями из-за солнечных лучей, чем все остальное лицо. Отказ от использования средств защиты именно для губ вызывает их преждевременное старение, изменение формы и тот самый рак. Дерматологи подчеркивают, что

кожа на губах является существенно более тонкой, чем на остальном теле. Именно это делает данную зону более уязвимой перед ультрафиолетовой радиацией солнца.

При этом традиционный солнцезащитный крем наносить на губы не рекомендуется. Человек часто и непроизвольно облизывает эту часть лица, поэтому крем быстро попадет в пищевод, что провоцирует нежелательные реакции. Косметологи советуют покупать специальный бальзам для губ с солнцезащитным фактором и не забывать применять его постоянно в жаркую погоду. Только это обеспечит достаточную защиту нашего организма от солнца и позволит беспрепятственно наслаждаться солнечными ваннами.

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