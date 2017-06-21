 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Перед началом празднования Лиго мы советуем очистить свое тело и разум, как это делали наши предки. В этом году команда TVNET предлагает сделать это необычным способом — в лесу, у реки, в самодельной бане.

Для создания бани необходимы четыре элемента — камни, огонь, вода и воздух!

Очень важно соблюдать два правила:

Реклама

- Использовать гранитные камни, потому что доломит от жары может лопнуть.

- Перед тем как идти в баню, следует убрать горячие угли и поленья.

"Лиго в лесу": Время попариться на природе!

Фото: "Лиго в лесу": Время попариться на природе!0

Камни нужно сложить в кучку и нагревать, пока они не станут горячими. После того как камни нагрелись, надо убрать горячие угли и поленья, а сверху поставить палатку или самодельную теплицу.

В бане шириной 2 метра и высотой 1,4 метра легко поместятся четыре человека.

В следующей серии «Лиго в лесу» мы расскажем, как из даров лета сделать настоящий ледяной чай!

Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons

Еще по этой теме
Что надеть в ночь на Лиго: рекомендуют дамочки TVNET

Что надеть в ночь на Лиго: рекомендуют дамочки TVNET

На что и насколько жители Латвии планируют потратиться на Лиго

На что и насколько жители Латвии планируют потратиться на Лиго

Что делать, если переел на Лиго?

Что делать, если переел на Лиго?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Экс-участница «Виа Гра» доказала, что ее грудь натуральная Showbiz

ФОТО: Экс-участница «Виа Гра» доказала, что ее грудь натуральная

ФОТО: Максакова примерила вышиванку и освоилась в киевском бомон Showbiz

ФОТО: Максакова примерила вышиванку и освоилась в киевском бомон

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

На Youtube попало видео дрифта авианосца США Hi-Tech

На Youtube попало видео дрифта авианосца США

В Латвии

Рецепты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 