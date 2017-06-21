Перед началом празднования Лиго мы советуем очистить свое тело и разум, как это делали наши предки. В этом году команда TVNET предлагает сделать это необычным способом — в лесу, у реки, в самодельной бане.

Для создания бани необходимы четыре элемента — камни, огонь, вода и воздух!

Очень важно соблюдать два правила:

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- Использовать гранитные камни, потому что доломит от жары может лопнуть.

- Перед тем как идти в баню, следует убрать горячие угли и поленья.





































Aizvērt "Лиго в лесу": Время попариться на природе! Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Камни нужно сложить в кучку и нагревать, пока они не станут горячими. После того как камни нагрелись, надо убрать горячие угли и поленья, а сверху поставить палатку или самодельную теплицу.

В бане шириной 2 метра и высотой 1,4 метра легко поместятся четыре человека.

В следующей серии «Лиго в лесу» мы расскажем, как из даров лета сделать настоящий ледяной чай!

Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.



Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons

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