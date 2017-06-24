Диетологи рассказали, как правильно есть фрукты: это важно знать!

Специалисты считают, что употреблять фрукты нужно с умом, поскольку в них содержатся кислоты, фруктоза и другие виды природных сахаров, способных вызывать неприятные изменения в работе организма. Кроме того, чрезмерное поедание фруктов портит фигуру, приводя к появлению лишних килограммов.
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Лето – традиционная пора фруктов и ягод. Но в их употреблении важно соблюдать умеренность, о чем специалисты рассказали на страницах издания «Век». По словам ученых,
при малоподвижности съеденные фрукты легко приводят к колебаниям глюкозы в крови, что, в свою очередь, провоцирует приступы сильного голода
и желание съесть что-то калорийное.
Также они напомнили, что фрукты содержат в себе фруктозу и сахар, и в тех случаях, когда эти углеводы не расходуются телом для выработки энергии, они превращаются в жир. Чтобы минимизировать их влияние на появление лишнего веса, ряд диетологов советуют употреблять фрукты в первой половине дня.
По их словам, фрукты не нужно употреблять в качестве десерта после других блюд – их вообще не стоит смешивать с пищей, чтобы не вызывать брожения и несварения в ЖКТ. Идеальное время для употребления фруктов - за сорок минут до основного приема пищи, поделились эксперты советом.
Отдельно они отметили, что фрукты зачастую являются источником большого количества витаминов и микроэлементов. По этой причине
важно не увлекаться ими, особенно в тех случаях, когда в организме не наблюдается дефицита питательных веществ.
Врачи сообщили, что переизбыток биоактивных компонентов в организме способен оказывать неблагоприятное влияние на клеточные структуры и метаболизм.Еще по этой теме