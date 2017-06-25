Определен самый доступный продукт для здоровья и долголетия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Paul Cowan/Scanpix

Ученые из Американского исследовательского института рака провели научное расследование, определив в итоге, что людям необходимо ежедневно употреблять фасоль, если они хотят продлить свою жизнь. Блюда из фасоли повышают защищенность организма от ряда болезней, а кроме того, ее употребление останавливает развитие ожирения.

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«Каждый взрослый человек должен съедать определенное количество бобовых. Фасоль является превосходным средством для тех, кто собирается стать долгожителем», - данный вердикт специалистов опубликован в научной прессе.

Согласно доводам исследователей,

фасоль содержит в себе белки, которые хорошо усваиваются организмом, - причем они превосходят по питательной ценности белки, источниками которых являются мясо и рыба.

Кроме того, в фасоли много витаминов группы В, также присутствуют витамины А, С и РР.

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Но особенно полезна фасоль в силу того, что она содержит большое количество витамина Е, который является антиоксидантом и предупреждает возникновение заболеваний сердца и сосудов. Содержание этого витамина в фасоли вместе с витаминами А и С способствует улучшению зрения.

Ученые отметили, что

при условии ежедневного употребления фасоль может защищать от ревматических болей, кишечных расстройств, дерматитов, заболеваний бронхов, ожирения и диабета.

Также употребление блюд из фасоли, проявляющей мочегонное свойство, помогает при болезнях почек.

Помимо этого фасоль показана при переутомлении. Противомикробные свойства делают данный вид бобовых желанным при различных заболеваниях ротовой полости – по словам врачей, употребление фасолевых блюд снижает риск образования на зубах налета и зубного камня.

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