Надо ли такое знать?! Неврологи назвали явные предсмертные симптомы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Научные сотрудники Пенсильванского университета, США, опубликовали статью о том, что испытывают люди в момент умирания. Терминальное (предсмертное) состояние у каждого человека протекает индивидуально, но есть симптоматика, характерная для всех, сообщили неврологи.

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В частности, ученые рассказали о том, что перед смертью люди издают шокирующие звуки, похожие на звук высасываемой через соломинку воды. По их словам,

так проявляется глотательная дисфункция, заставляющая язык продвигать в гортань слюну, попадающую в легочную полость.

Предполагается, что такое состояние не сопровождается выраженным болевым синдромом, но умирающим пациентам, как отметили неврологи, все же следует давать медикаменты, угнетающие функцию слюнных желез.

Также врачи рассказали, что процесс умирания сопровождается повышенной возбудимостью нервной системы, что связано с рефлекторными реакциями тела на окончание жизненных процессов.

«Умирающий может пробовать встать с постели, кричать, ощущать болезненные мышечные спазмы, диарею, непроизвольное мочеиспускание, одышку, рвоту»,

- перечислили специалисты.

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Кроме того, в предсмертном состоянии развивается асфиктический синдром, связанный с дыхательной недостаточностью, при котором ощущается острое удушье.

К подобному явлению приводит дефицит кислорода, возникающий в мозге из-за отказывающих легких, что также способствует ощущению паники и страха,

хотя и не причиняет физической боли. В данных обстоятельствах, по словам неврологов, пациентам показаны препараты для создания иллюзии умиротворения.

Отметим, что публикация американских врачей стала предметом бурного обсуждения в связи с открытым изложением обстоятельств умирания, которые шокируют многих своей натуралистичностью. Но

специалисты считают, что к смерти надо быть подготовленным и знать, что делать в определенные моменты, ведь это то, что случается абсолютно с каждым.

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