Диетологи рассказали, как заставить тело быстрее сжигать жир

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Phovoi R./Scanpix

Диетологи из США пополнили список средств, с помощью которых можно заставить организм интенсивнее расходовать жировые запасы. С этой целью специалисты порекомендовали ежедневно употреблять определенные продукты.

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По словам медиков, одним из самых эффективных в деле жиросжигания продуктов является оливковое масло.

Оно представляет собой один из самых полноценных источников мононенасыщенных жиров, которые не только понижают уровень «плохого» холестерина, но также способствуют сжиганию большего количества калорий.

При этом оливковое масло усваивается организмом на 80%, в то время как, например, подсолнечное - только на 20%.

Кроме того, для активного жиросжигания хороши такие фрукты, как грейпфрут, ананас, папайя, а также малина. В их состав входят ферменты, которые помогают расщеплять белки, «разгоняют» жиры и улучшают метаболизм, пояснили эксперты.

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В обязательном порядке для интенсивного расходования телом жира необходимо есть белковые продукты - рыбу, мясо, яйца, творог, бобовые, орехи. Согласно утверждению врачей,

белковая пища перерабатывается печенью в аминокислоты, необходимые для образования глюкозы, а также участвует в восстановлении мышечной массы.

Крайне аккуратно следует употреблять в пищу продукты, содержащие в себе простые углеводы, - в основном это различные сладости, изделия из белой муки. Данный вид продуктов увеличивают уровень сахара в крови, что провоцирует усиленную выработку инсулина, таким образом увеличивая запасы жира в организме, констатировали эксперты.

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