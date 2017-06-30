Осторожно, опасный тренд «ради идеального загара»: не делайте так!

Для получения идеального загара все больше людей втирают себе в кожу кока-колу. Однако косметологи подчеркивают, что данная практика чрезвычайно опасна для здоровья.

Значительное число людей мечтают иметь идеальный загар, для чего отправляются в жаркие страны и часами принимают солнечные ванны. Многие из тех, кто по каким-то причинам пока не может себе позволить поездку в теплые края, прибегают к помощи соляриев. В последние годы наука убедительно объяснила, чем опасны эти устройства для искусственной стимуляции солнечного света. Однако теперь

косметологи обратились к людям с призывом отказаться от нового опасного тренда получения идеального загара с помощью газировки

- чтобы обрести коричневый оттенок на коже, многие втирают в нее кока-колу перед тем, как начать принимать солнечные ванны.

Существует теория о том, что кока-кола является идеальным маслом для загара, а кое-кто даже считает, что сам цвет этого напитка позволяет изменить оттенок кожи на более желательный. Однако эта практика не находит поддержки со стороны профессиональных дерматологов.

Реклама

Эксперты из Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке заявили, что воздействие на кожу с помощью кока-колы и любых других газированных напитков с целью получения идеального загара является очень опасным. Хотя некоторым людям кажется, что газировка ускоряет получение загара, в реальности она подвергает кожу значительно большему риску повреждений от ультрафиолетовой радиации.

Дело в том, что газированные напитки очень кислотны. Они могут отшелушивать мертвую кожу и увеличивать степень проникновения ультрафиолетовых лучей.

В результате вероятность ожогов возрастает, а вместе с ней увеличивается и риск развития смертельно опасного рака кожи.

Вот почему любители солнечных ванн должны пользоваться исключительно солнцезащитными кремами, которые обеспечивают достаточную защиту от опасных лучей.

Еще по этой теме