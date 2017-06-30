Осторожно, опасный тренд «ради идеального загара»: не делайте так!

Для получения идеального загара все больше людей втирают себе в кожу кока-колу. Однако косметологи подчеркивают, что данная практика чрезвычайно опасна для здоровья.
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Значительное число людей мечтают иметь идеальный загар, для чего отправляются в жаркие страны и часами принимают солнечные ванны. Многие из тех, кто по каким-то причинам пока не может себе позволить поездку в теплые края, прибегают к помощи соляриев. В последние годы наука убедительно объяснила, чем опасны эти устройства для искусственной стимуляции солнечного света. Однако теперь
косметологи обратились к людям с призывом отказаться от нового опасного тренда получения идеального загара с помощью газировки
- чтобы обрести коричневый оттенок на коже, многие втирают в нее кока-колу перед тем, как начать принимать солнечные ванны.
Существует теория о том, что кока-кола является идеальным маслом для загара, а кое-кто даже считает, что сам цвет этого напитка позволяет изменить оттенок кожи на более желательный. Однако эта практика не находит поддержки со стороны профессиональных дерматологов.
Эксперты из Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке заявили, что воздействие на кожу с помощью кока-колы и любых других газированных напитков с целью получения идеального загара является очень опасным. Хотя некоторым людям кажется, что газировка ускоряет получение загара, в реальности она подвергает кожу значительно большему риску повреждений от ультрафиолетовой радиации.
Дело в том, что газированные напитки очень кислотны. Они могут отшелушивать мертвую кожу и увеличивать степень проникновения ультрафиолетовых лучей.
В результате вероятность ожогов возрастает, а вместе с ней увеличивается и риск развития смертельно опасного рака кожи.
Вот почему любители солнечных ванн должны пользоваться исключительно солнцезащитными кремами, которые обеспечивают достаточную защиту от опасных лучей.Еще по этой теме