Диетологи выявили самый опасный в мире продукт: он очень популярен

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Tyler Olson/Scanpix

Исследователи из Американской ассоциации сердца (American Heart Association) представили данные, согласно которым наиболее вредным в своем воздействии на человеческий организм продуктом является так называемая диетическая газировка. Ее постоянное употребление провоцирует развитие слабоумия и инсультов, при этом популярность у данного напитка просто зашкаливающая.

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«Диетические газированные напитки с пометкой «0% sugar», в состав которых входят заменители сахара, – это самый опасный продукт в мире», - приводится мнение специалистов в журнале ассоциации.

Исследователи заявили, что

люди, которые ежедневно пьют такую газировку, в 3 раза увеличивают риск оказаться жертвой инсульта вследствие закупорки кровеносных сосудов и в 2,9 раза – риск пострадать от слабоумия.

Газированные напитки из разряда «лайт» пользуются сегодня невероятно высоким спросом во всем мире. Калорийность в таких напитках сведена к нулю за счет использования сахарозаменителей – это обстоятельство и подкупает массового потребителя.

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Но главная проблема в том, что подсластители, содержащиеся в такой газировке, до сих пор не изучены до конца наукой. Те данные о них, которые обнаруживают в последнее время, говорят о том, что следствием употребления подобных компонентов может стать появление самых тяжелых заболеваний с высоким потенциалом смертности.

В частности, аспартам, массово используемый производителями газированных напитков, проявляет химическую нестабильность в условиях изменения внешней среды. Ученые сообщили, что

в теплом помещении этот подсластитель способен разлагаться на вещества, одно из которых затем преобразуется в канцерогенный формальдегид.

Кроме того, опыты с диетической газировкой показали, что при ее употреблении изменяются естественные механизмы аппетита – у людей повышается тяга к сладостям и высококалорийной пище, развивается переедание и, как следствие, увеличивается вес.

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