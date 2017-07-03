Бомба замедленного действия: ученые рассказали, чем опасны деньги

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Maria Conradi/Scanpix

Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, почему деньги несут смертельную опасность для человека.

Еще по этой теме

Оказалось, что деньги на самом деле могут быть очень опасны для здоровья человека. И это один из самых опасных предметов, которые находятся в нашем обиходе. Все дело в том, что деньги могут являться переносчиком разного рода болезней и вирусов, которые попадают с них на руки человека, а потом могут попасть и внутрь организма.

По словам исследователей,

на купюре может находиться до 100 штаммов опасных заболеваний. Все они легко могут попасть в организм через слизистые - достаточно подержать деньги, а потом потрогать нос или глаза,

и вирус попадет внутрь.

Реклама

Поэтому так важно следить за чистотой рук, мыть их после похода в магазин, и не только из-за того, что приходится дотрагиваться до ручек дверей или каких-то других поверхностей, но также из-за того, что приходится касаться денег, на которых могут быть бактерии. Ученые называют деньги - самый распространенный предмет в обиходе каждого человека - бомбой замедленного действия. Оказалось, что

нет такой купюры, которая бы не содержала вирусы и бактерии, и некоторые из них являются смертельно опасными. При этом вирусы также могут попадать в кошелек и передаваться другим купюрам.

В этом смысле использование пластиковых карт намного безопаснее, однако их иногда стоит обрабатывать. Ученые говорят, что это можно делать с помощью лосьона для рук. Так что лучший способ защиты от заболеваний, которые могут передаваться через купюры, - это перейти на безналичный расчет.

Если такой возможности нет, то нужно регулярно мыть руки с мылом и стараться в общественных местах не трогать нос, рот или глаза, чтобы снизить риск заражения. Эта простая мера предосторожности может спасти жизнь.

Еще по этой теме
Осторожно: яд! Чем опасны дешевые ювелирные украшения

Осторожно: яд! Чем опасны дешевые ювелирные украшения

В холодильнике нашли самое смертоносное место

В холодильнике нашли самое смертоносное место

Лучше выкинуть! Ученые назвали самую грязную и опасную вещь в доме

Лучше выкинуть! Ученые назвали самую грязную и опасную вещь в доме


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Daudzeses pag., 185000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Витебск, Батька и Шагал: что у соседей хорошо и кому там плохо? Новости

Витебск, Батька и Шагал: что у соседей хорошо и кому там плохо?

«Неопознанное явление» в Юрмале Новости

«Неопознанное явление» в Юрмале

Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории Hi-Tech

Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории

Касперский готов раскрыть исходный программный код компании Hi-Tech

Касперский готов раскрыть исходный программный код компании

Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов Hi-Tech

Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов

Здоровье

Будьте здоровы!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 