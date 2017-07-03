Бомба замедленного действия: ученые рассказали, чем опасны деньги

Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, почему деньги несут смертельную опасность для человека.

Оказалось, что деньги на самом деле могут быть очень опасны для здоровья человека. И это один из самых опасных предметов, которые находятся в нашем обиходе. Все дело в том, что деньги могут являться переносчиком разного рода болезней и вирусов, которые попадают с них на руки человека, а потом могут попасть и внутрь организма.

По словам исследователей,

на купюре может находиться до 100 штаммов опасных заболеваний. Все они легко могут попасть в организм через слизистые - достаточно подержать деньги, а потом потрогать нос или глаза,

и вирус попадет внутрь.

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Поэтому так важно следить за чистотой рук, мыть их после похода в магазин, и не только из-за того, что приходится дотрагиваться до ручек дверей или каких-то других поверхностей, но также из-за того, что приходится касаться денег, на которых могут быть бактерии. Ученые называют деньги - самый распространенный предмет в обиходе каждого человека - бомбой замедленного действия. Оказалось, что

нет такой купюры, которая бы не содержала вирусы и бактерии, и некоторые из них являются смертельно опасными. При этом вирусы также могут попадать в кошелек и передаваться другим купюрам.

В этом смысле использование пластиковых карт намного безопаснее, однако их иногда стоит обрабатывать. Ученые говорят, что это можно делать с помощью лосьона для рук. Так что лучший способ защиты от заболеваний, которые могут передаваться через купюры, - это перейти на безналичный расчет.

Если такой возможности нет, то нужно регулярно мыть руки с мылом и стараться в общественных местах не трогать нос, рот или глаза, чтобы снизить риск заражения. Эта простая мера предосторожности может спасти жизнь.

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