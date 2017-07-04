От рака и старения: два всем знакомых продукта надо употреблять ежедневно

Исследования, проведенные в Испании и Италии, завершились вердиктом ученых о необходимости включать в ежедневный рацион питания два хорошо знакомых всем продукта. Таковыми оказались оливки и горький шоколад.
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Казалось бы, оливки уже давно известны своими полезными свойствами. Но специалисты из Университета Барселоны стали авторами нового проекта, в рамках которого ими изучался состав плодов оливкового дерева. Они установили, что
кожура оливок содержит в себе маслиновую кислоту, которая при попадании в человеческий организм действует как противораковое вещество.
«Этот компонента препятствует развитию злокачественных опухолей и уничтожает раковые клетки», - заявили, в частности, специалисты. По словам испанских ученых, регулярное употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки, а также рака груди. Помимо этого, оливки содержат в себе витамин Е – мощный антиоксидант, который играет важную роль в клеточных процессах, протекающих в головном мозге и в легких человека, а помимо них влияет и на выработку кровяных телец, определяющих функции иммунной системы.
В свою очередь, итальянские исследователи из Университета Аквилы проанализировали все доступные научные выводы о действии на головной мозг веществ- флавонолов, присутствующие в какао-бобах. В результате они заключили: «шоколадные» флавонолы усиливают кровообращение в зубчатой извилине гиппокампа - структуре мозга, связанной с памятью, и улучшают состояние сосудов мозга.
Ученые резюмировали, что
ежедневное употребление шоколада с высоким уровнем какао (горького) препятствует неблагоприятным возрастным изменениям в мозге,
защищая человека от ухудшения памяти и слишком быстрого старения. При этом исследователи отметили, что шоколад хорошо влияет на работу мозга даже после однократного потребления.Еще по этой теме