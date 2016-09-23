«Я чувствовала, что умираю»: блогер опробовала на себе военную диету и за 7 дней похудела на 4 кг

По просьбе своих подписчиков американский YouTube-блогер на одну неделю села на эффективную, но довольно вредную военную диету. Похудеть Кэндис Лоури действительно удалось, но, достигнув результата, она пришла к однозначному выводу, что он того не стоило.
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Кэндис Лоури уже несколько лет пробует на себе всевозможные диеты и делится со своими подписчиками результатами похудения.
Недавно фолловеры уговорили американку сесть на довольно известную военную диету, которая, на первый взгляд, кажется настоящей мечтой.
На ней можно употреблять не только полезные продукты (курицу, рыбу, бобовые, брокколи, стручковую фасоль, морковь, яйца, и творог), но и довольно вредные (арахисовое масло, ванильное мороженное, крекеры и сосиски).
Кроме того, также разрешены кофе и чай без сахара.
Принцип военной диеты, которая, к слову, к армии отношения не имеет, заключается в том, что три раза в неделю вы питаетесь по строгому плану, а четыре раза в неделю следуете более или менее свободному меню. В идеале такая диета длится месяц, однако Кэндис удалось продержаться на ней всего неделю. По словам девушки, она постоянно чувствовала себя уставшей и разбитой.
Не веселила Лоури даже перспектива съесть тост с арахисовым маслом на завтрак и полакомиться шариком мороженого на ужин.
«Меня постоянно клонит в сон! У меня болит голова, и я очень раздражительна!» — блогер не скрывала своих эмоций в видеоотчетах на YouTube.
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Следуя суровой системе питания, Лоури удалось сбросить 4,5 кг за 7 дней. Несмотря на это, девушка отметила, что считает эту диету «глупостью» и никому бы ее не посоветовала.
По словам Кэндис, сброшенный вес сразу же вернулся к ней, как только она перешла на привычное питание.
Оговоримся, что специалисты сходятся во мнении, что военная диета не является здоровой, и рекомендуют прибегать к ней только в исключительных случаях — ради подготовки к свадьбе или другому важному событию в жизни.
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