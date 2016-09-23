«Я чувствовала, что умираю»: блогер опробовала на себе военную диету и за 7 дней похудела на 4 кг

По просьбе своих подписчиков американский YouTube-блогер на одну неделю села на эффективную, но довольно вредную военную диету. Похудеть Кэндис Лоури действительно удалось, но, достигнув результата, она пришла к однозначному выводу, что он того не стоило.

Кэндис Лоури уже несколько лет пробует на себе всевозможные диеты и делится со своими подписчиками результатами похудения.

Недавно фолловеры уговорили американку сесть на довольно известную военную диету, которая, на первый взгляд, кажется настоящей мечтой.

На ней можно употреблять не только полезные продукты (курицу, рыбу, бобовые, брокколи, стручковую фасоль, морковь, яйца, и творог), но и довольно вредные (арахисовое масло, ванильное мороженное, крекеры и сосиски).

Кроме того, также разрешены кофе и чай без сахара.

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Принцип военной диеты, которая, к слову, к армии отношения не имеет, заключается в том, что три раза в неделю вы питаетесь по строгому плану, а четыре раза в неделю следуете более или менее свободному меню. В идеале такая диета длится месяц, однако Кэндис удалось продержаться на ней всего неделю. По словам девушки, она постоянно чувствовала себя уставшей и разбитой.

Не веселила Лоури даже перспектива съесть тост с арахисовым маслом на завтрак и полакомиться шариком мороженого на ужин.

«Меня постоянно клонит в сон! У меня болит голова, и я очень раздражительна!» — блогер не скрывала своих эмоций в видеоотчетах на YouTube.

Instagram:

Hi friendssssss! Many of you asked for a video about what I eat in a day and it's up!! Love hearing your weight loss stories 👍🏼. Keep it up! 🤗link in bio. A post shared by Candace Lowry (@candylowry) on Feb 26, 2017 at 11:09am PST

Следуя суровой системе питания, Лоури удалось сбросить 4,5 кг за 7 дней. Несмотря на это, девушка отметила, что считает эту диету «глупостью» и никому бы ее не посоветовала.

По словам Кэндис, сброшенный вес сразу же вернулся к ней, как только она перешла на привычное питание.

Оговоримся, что специалисты сходятся во мнении, что военная диета не является здоровой, и рекомендуют прибегать к ней только в исключительных случаях — ради подготовки к свадьбе или другому важному событию в жизни.

Видео:

Instagram:

Cheers to BEING DONE WITH THE MILITARY DIET 😭. Video coming soon and this funfetti cake 🍰 cocktail by @nicolemiizuka needs to be everywhere. #popsugarlife A post shared by Candace Lowry (@candylowry) on Jun 16, 2017 at 9:42am PDT

Instagram:

#tbt when @davidwma and @kasiabmakeup turned me into a Disney princess for the day to make apple roses! #princessipes I found my Halloween costume 🤓 A post shared by Candace Lowry (@candylowry) on May 25, 2017 at 10:43am PDT

Instagram:

Bottomless beer and endless cheesy foods. I think I'm in heaven 😦 #oozefest2016 #oozefest A post shared by Candace Lowry (@candylowry) on Oct 16, 2016 at 6:40pm PDT

Instagram:

Got my makeup done to taste-test some Pumpkin Spice fries right now. #godblessjapan A post shared by Candace Lowry (@candylowry) on Sep 23, 2016 at 3:43pm PDT

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