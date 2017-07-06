Названы неожиданные самые полезные для печени продукты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

Здоровая печень обеспечивает организму защиту от вредных веществ и в целом необходима для многих процессов в организме. Врачи рассказали, какие продукты питания должны входить в рацион, чтобы функции печени осуществлялись бесперебойно.

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Неожиданно, но медики внесли в этот перечень кофе, передает rueconomics.ru. Ряд исследований завершились свидетельством о том, что его регулярное потребление защищает от цирроза.

Совершенно по-особому полезен для нормальной работы печени чеснок, уверяют специалисты.

Его употребление способствует активации ферментов, благодаря которым организм очищается от токсичных веществ.

Кроме того, в чесноке содержатся компоненты, защищающие печень от повреждений.

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Также приносит пользу печени куркума. Под ее влиянием на организм усиливаются желчегонные свойства, меньше откладывается жир.

Из рекомендуемых для поддержания функций печени фруктов ученые выделили яблоки, авокадо и грейпфруты.

«Они богаты витаминами и минералами, необходимыми именно печени, а некоторые из этих фруктов содержат антиоксиданты и пектин»,

- отметили специалисты.

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