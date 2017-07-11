Онкологи объяснили, на каком боку надо спать

Исследователи пришли к заключению, что поза, в которой предпочитает засыпать человек, имеет принципиально важное значение для его самочувствия и функций организма. Далеко не всякая поза при засыпании подходит для нормализации физиологических процессов в отдыхающем теле: сон на животе, к примеру, ученые считают проблемным.

По данным, опубликованным РИА ФАН, наиболее уместным для поддержания здоровья является сон на левом боку. Терапевты порекомендовали выработать в себе привычку засыпать сразу на левом боку без долгих поисков подходящей позы - чтобы не ворочаться, за спину следует поместить еще одну подушку.

«В этом положении тела внутренние органы работают наиболее правильно. Спящие на левом боку имеют гораздо меньше проблем со здоровьем»,

- мотивировали выбор позы ученые.

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По словам исследователей, у спящего человека организм должен справиться с задачей утилизации токсинов и продуктов обмена – чем качественнее этот процесс, тем сильнее защита от развития рака. Поскольку лимфатическая система впадает в грудной проток, находящийся с левой стороны тела, сон на левом боку активирует выведение всего лишнего.

Помимо этого

сон на левой стороне тела способствует улучшению функций кишечника, облегчает процесс очищения печени и оптимизирует деятельность циркулярной системы,

которая несет венозную кровь к сердцу и проходит справа от позвоночника.

В свою очередь, сон на животе ученые охарактеризовали как наиболее неподходящий для здорового самочувствия.

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