Ученые разрешили сидеть за столом сгорбившись

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Andriy Popov/Scanpix

Неправильная осанка во время сидения за столом, как теперь выясняется, способна стать полезной для здоровья. А вот люди, которые предпочитают сидеть с прямой спиной постоянно, могут спровоцировать негативные последствия для своего организма.

Всем нам в детстве внушали мысль о том, что сидеть необходимо исключительно с прямой спиной, а вот сгорбившиеся люди вредят своему здоровью. Однако теперь британские ученые опровергают эту рекомендацию. Напротив,

они советуют сидеть именно сгорбившись, так как люди, которые заставляют себя постоянно выпрямлять спину, негативно воздействуют на организм.

В частности, такую рекомендацию высказал представитель Дипломированного сообщества физиотерапевтов Великобритании Джек Чу.

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«Само утверждение о том, что нам необходимо сохранять идеально прямую спину совершенно ошибочно, - говорит эксперт. - В нашем организме вообще нет ничего полностью симметричного. К примеру, наши органы не расположены симметрично, и у каждого человека есть доминирующая половина тела. Утверждается, что сгорбившиеся люди сталкиваются с разными расстройствами, однако вряд ли это является основным фактором их проблем со здоровьем.

Мы должны отказаться от утверждения о том, что неправильная осанка чуть ли не единственная причина всех нарушений и болей в спине, поскольку это не так».

Между тем борьба с неправильной осанкой уже стала выгодным бизнесом, так как в магазинах можно купить специальные поддерживающие корсеты и подушки, предназначенные для сохранения прямой спины при сидячей работе. Новозеландские ученые ранее в этом году пришли к выводу о том, что хорошая осанка может использоваться в лечении депрессии. Оказывается, это связано с тем, что сидящие с прямой спиной люди испытывают больше гордости после успехов в работе, и они более уверены в своих мыслях. А ученые из Университета Сан-Франциско доказали, что у сгорбившихся людей снижается уровень энергии и появляется ощущение депрессивности.

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