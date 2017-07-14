Британка похудела на 38 кг, отказавшись всего от двух продуктов

Каждая женщина хочет быть желанной и выглядеть красавицей в глазах своего партнера. Вот и жительница Великобритании Наташа Фрид не стала исключением. Однако в какой-то момент вес девушки перевалил за 100 килограммов, и она почувствовала, что ее бойфренд начал терять к ней интерес. Чтобы вернуть былую страсть в отношения, Наташа решила похудеть. Правда, загонять себя в рамки она не стала и совсем отказалась только от двух калорийных продуктов.

В феврале 2016 года британка Наташа Фрид встала на весы и ужаснулась: прибор буквально зашкаливал и показывал отметку в 102 килограмма. До поры до времени девушка не обращала внимания на то, что поправилась.

Тревогу она забила лишь тогда, когда осознала, что ее либидо снизилось, а ее возлюбленный Мартин на протяжении нескольких месяцев совсем не притрагивался к ней.

Лишь после этого Наташа решила пересмотреть свое питание: она ела много овощей и фруктов и при этом не перебарщивала с десертами и сладкими напитками.

Правда, девушка осознала, что с каждым приемом пищи употребляет калорийные соусы с высоким содержанием сахара. Тогда-то она и решила навсегда отказаться от любимых кетчупа и майонеза.

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«Я не могла понять, почему набираю вес. Я всегда питалась разнообразно и не позволяла себе лишнего. Я была уверена, что ем только полезное, и не догадывалась о «скрытых» жирах и сахаре в соусах», — призналась изданию The Sun мисс Фрид.

Теперь в холодильнике Наташи совсем не найти майонеза, кетчупа и других калорийных заправок. Кроме того, она редко позволяет себе десерты и фастфуд.

Придерживаясь не самых строгих ограничений, за полтора года она сбросила 38 килограммов и теперь наконец счастлива. К слову, доволен и бойфренд девушки, который не так давно сделал ей предложение руки и сердца.

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