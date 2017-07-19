Медики открыли, как уменьшить вред жареного мяса

Специалисты, представляющие Университет Канзаса, нашли доступный способ избавиться от канцерогенных соединений, образующихся в мясе во время жарки. Их эксперименты показали: нужно активно использовать молотый черный перец.

В частности, эксперты обжарили говяжий фарш, добавив молотый черный перец в соотношении 1 грамм перца на 100 граммов мясного фарша.

В результате

значительная часть вредных веществ действительно была устранена. Правда, острота мяса при этом оказалась настолько выраженной, что есть его могли не все.

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Продолжив экспериментировать, специалисты обнаружили, что эффективным способом снизить вред от жареного мяса является использование черного перца в сочетании с другими специями, в частности, такими, как орегано, чеснок, розмарин, базилик, шалфей, майоран, гвоздика и душистый перец.

«Добавление к мясу черного перца и богатых антиоксидантами специй позволяет снизить содержание канцерогенных соединений в мясе почти на 100%»,

- констатировали в итоге авторы проекта.

Раньше ученые делились открытием о том, что мясо (и курицу) не нужно мыть перед приготовлением.

ЧИТАЙ НА TVNET: Мыть курицу перед приготовлением - смертельно опасно!

Также доказывалось, что запекание мяса в фольге приводит к тому, что этот продукт оказывается источником опасных в плане возможного развития рака веществ.

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