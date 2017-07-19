Медики открыли, как уменьшить вред жареного мяса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Andy Nowack/Scanpix

Специалисты, представляющие Университет Канзаса, нашли доступный способ избавиться от канцерогенных соединений, образующихся в мясе во время жарки. Их эксперименты показали: нужно активно использовать молотый черный перец.

Еще по этой теме

В частности, эксперты обжарили говяжий фарш, добавив молотый черный перец в соотношении 1 грамм перца на 100 граммов мясного фарша.

В результате

значительная часть вредных веществ действительно была устранена. Правда, острота мяса при этом оказалась настолько выраженной, что есть его могли не все.

Реклама

Продолжив экспериментировать, специалисты обнаружили, что эффективным способом снизить вред от жареного мяса является использование черного перца в сочетании с другими специями, в частности, такими, как орегано, чеснок, розмарин, базилик, шалфей, майоран, гвоздика и душистый перец.

«Добавление к мясу черного перца и богатых антиоксидантами специй позволяет снизить содержание канцерогенных соединений в мясе почти на 100%»,

- констатировали в итоге авторы проекта.

Раньше ученые делились открытием о том, что мясо (и курицу) не нужно мыть перед приготовлением.

ЧИТАЙ НА TVNET: Мыть курицу перед приготовлением - смертельно опасно!

Также доказывалось, что запекание мяса в фольге приводит к тому, что этот продукт оказывается источником опасных в плане возможного развития рака веществ.

ЧИТАЙ НА TVNET: Готовить в фольге опасно для жизни

Еще по этой теме
9 способов сделать мясо нежнее

9 способов сделать мясо нежнее

Жареные овощи полезнее вареных

Жареные овощи полезнее вареных

Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса»

Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы Hi-Tech

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы

Очевидца удивил необычный пейзаж в Марупе Новости

Очевидца удивил необычный пейзаж в Марупе

Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes Hi-Tech

Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана Showbiz

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана

СМИ: 55-летний экс-министр Аудерс покончил с собой Новости

СМИ: 55-летний экс-министр Аудерс покончил с собой

Научные открытия

Совет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 