Ученые рассказали, какие симптомы говорят о раке мозга

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Csaba Deli/Scanpix

Исследователи из США сообщили, что им удалось определить, какие симптомы говорят о том, что у человека рак мозга. По их мнению, есть несколько симптомов того, что у человека может быть злокачественная опуоль, на которые ранее люди не обращали внимание.

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Ученые говорят о том, что ежегодно от рака мозга - глиобластомы - погибают люди, и одна из причин в том, что слишком поздно удается диагностировать это заболевание, которое является опасным для здоровья, поэтому так важно начинать лечение как можно раньше.

Исследователи утверждают, что

чаще всего эта форма рака появляется у мужчин, у женщин же она бывает намного реже. При этом возникает заболевание, как правило, в пожилом возрасте.

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Есть первые симптомы, которые говорят о том, что людям стоит проверить состояние своего мозга. По словам ученых, при раке мозга у человека наблюдаются регулярные головные боли, тошнота, доходящая до рвоты, возникают затруднения с речью, зрением и памятью.

Все эти симптомы не обязательно говорят о том, что у человека рак мозга, однако они могут стать первыми звоночками этого заболевания в некоторых случаях. Поэтому так важно провести диагностику, которая позволит проверить, если ли повод беспокоиться или нет.

Ученые говорят о том, что лечение глиобластомы происходит хирургическим путем - опухоль удаляется, однако ее для этого сначала нужно обнаружить.

Медики отмечают, что при первых симптомах стоит обратиться к врачу, чтобы проверить здоровье мозга.

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