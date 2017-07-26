Некоторые продукты гарантированно омолаживают организм

Научные сотрудники Университета Линкопинга, Швеция, представили доказательства того, что употребление в пищу определенных продуктов улучшают работу иммунной системы организма настолько, что его параметры оказываются сходными с наблюдаемыми в более молодом возрасте. Подобным свойством, по словам ученых, отличаются продукты, содержащие лютеин.

Собрав группу из 193 человек, шведские медики измерили уровень содержащихся в их крови каротиноидов, а затем оценили показатели интерлейкина-6, являющегося маркером воспаления. Исследование показало: чем выше в крови людей была концентрация лютеина (одного из каротиноидов), тем ниже оказывался уровень интерлейкина-6. Иными словами, организм этих испытуемых был лучше защищен от перспективы опасных заболеваний, включая рак.

«Под действием лютеина снижалась воспалительная активность клеток иммунной системы.

Лютеин - важное соединение, которое не вырабатывает тело, поэтому необходимо поддерживать должный уровень лютеина в рационе питания»,

- отметили авторы проекта.

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Ученые пояснили, что лютеин имеет свойство накапливаться не только в иммунных клетках, но и в тканях головного мозга. Люди среднего и старшего возраста с более высокой концентрацией лютеина в организме более близки к молодым людям с точки зрения нейронных реакций, констатировали врачи. Этот компонент защищает мозг от возрастных изменений.

Медики напомнили, что

богатым источником лютеина являются зеленые листовые овощи. Также он входит в состав моркови, фруктов, хлеба, яиц.

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