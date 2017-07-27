Душ нельзя принимать дольше 10 минут

Не думайте, что уход за телом требует тщательного очищения «до скрипа» - по мнению ученых, на теле человека должны оставаться бактерии, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье. По этой причине они советуют не стоять подолгу под душем.
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Авторитетный дерматолог из США (New Orleans’ Ochsner Medical Center) Мари Джейхин заявила: чем дольше принимать душ, тем хуже для кожи.
Длительный прием душа иссушает кожный покров и обедняет ее бактериальную оболочку – все это совершенно не идет на пользу здоровью.
«Оптимальное время для душа - это 5-10 минут. За это время можно успеть очистить тело, но при этом не навредить полезным бактериям», - поделилась мнением врач.
Также дерматолог считает ненужным постоянное использование мыла или моющих средств. По словам Джейхин, тело не пачкается настолько, чтобы его ежедневно намыливали, – такая привычка лишь убивает бактерии, необходимые иммунитету.
Ранее эпидемиологи уже высказывались о том, что
для улучшения защитных функций иммунной системы человека ему необходимо соприкасаться с грязью, а не существовать в стерильно-чистой среде.
По их словам, это тренирует иммунитет, в то время как моющие средства, содержащие в себе различные химические компоненты, способны вызывать развитие онкологии.Еще по этой теме