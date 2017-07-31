Смертельный рак отступает перед простым овощем

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Ekaterina Fedotova/Scanpix

Может ли употребление в пищу брокколи быть средством лечения смертельно опасной злокачественной меланомы? Компонент, похожий на те, что содержатся в этом овоще, эффективно уничтожает смертельно опасные клетки рака.

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Ученые обнаружили компонент, который очень похож на тот, что содержится в брокколи и цветной капусте. Оказалось, что он может использоваться в лечение злокачественной меланомы. Наблюдения продемонстрировали способность этого компонента подавлять рост больных клеток приблизительно на 69%. Авторы исследования надеются, что

полученные ими данные будут положены в основу разработки новых лекарств, уничтожающих злокачественные клетки, при этом не повреждая расположенные рядом здоровые.

Злокачественная меланома преимущественно вызывается воздействием ультрафиолетового света от солнца и использованием соляриев. Это наименее распространенный, но и наиболее летальный вид рака кожи. Количество заболевших постоянно растет, что связано с привычкой посещать жаркие страны и принимать солнечные ванны. На ранней стадии меланому можно лечить, но когда она дает метастазы, что происходит достаточно быстро, рак почти не поддается лечению. Менее эффективными оказываются химиотерапия и другие лекарства.

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Международная группа исследователей во главе с учеными из Колледжа медицины Пенсильвании синтезировала компонент на основе натурально встречающихся в природе изотиоцианатов, обладающих способностью сражаться с раком.

Они содержатся в капустном семействе овощей, включая брокколи, цветную капусту, репу, брюссельскую капусту и традиционную белокочанную капусту.

Исследования показали, что, блокируя вызывающий гипоксию белковый фактор, можно подавить рост опухоли. Ученые рассчитали несколько разных подходов для разработки этого компонента.

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Для повышения эффективности лекарство было модифицировано за счет замены серы в компоненте селеном, а также изменения длины химических цепочек. Исследователи испытали несколько вариантов, прежде чем пришли к созданию компонента, который более эффективно уничтожает раковые клетки, не повышая уровень токсичности.

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