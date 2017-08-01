Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть очень опасна для детей

 

Фото: AP/ScanPix

Самая популярная игрушка в мире — спиннер, или вертушка, которую можно крутить в руках, — дошла и до нас. Однако треть ввозимых с Латвию спиннеров не соответвтуют стандартам и признаны опасными для здоровья детей. По запросу Таможенной службы Государственным центром защиты прав потребителей было проверено шесть с половиной тысяч спиннеров. Полторы тысячи на рынок не пустили, поскольку они представляют угрозу не только здоровью, но и жизни ребенка, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Спиннер — это небольшой предмет симметричной формы, чаще всего в виде трехлучевой звезды, в центре которого находится подшипник.Такой же, как в самокатах или роликовых коньках. Зажал подшипник между пальцами, крутанул — спиннер вращается.

Это такая модернизированная вариация старой доброй юлы. Но если юлу раскручивают на земле, то спиннер крутят в руках. Сначала в него играли взрослые, теперь он есть у всех от мала до велика.

И продается буквально в каждом магазине. Это и заставило Центр по защите прав потребителей взяться за проверку новомодной игрушки. Результаты оказались неутешительными.

«Мы уже проверили 6403 спиннера, из которых почти треть не пустили в продажу. Потому что там не было никаких документов и какой-либо гарантии, что товар соответствует стандартам безопасности и дети могут с ним безопасно играть. Мы также взяли на экспертизу несколько спиннеров с LED-освещением и констатировали, что детям очень легко достать маленькую батаерейку и проглотить ее», — пассказывает представитель центра Санита Гертмане.

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Согласно статистике за 2015 и 2016 годы, в Детскую клиническую больницу попали 139 детей с инородными телами в органах системы пищеварения, 57 детей с инородными телами в органах дыхания; в 59 случаях чужеродное тело попало в глаза или уши. Из всех случаев 11% произошли с батарейками, которые либо выпали из игрушки, либо достать их было настолько просто, что с этим справился даже годовалый малыш.

«Элементы внутри батарейки вызывают химические реации. Это очень, очень ядовитые вещества, которые при попадании в желудок вступают в реакцию с желудочной кислотой и причиняют очень серьезные повреждения на слизистой.

Могут быть повреждены и более глубокие ткани, вплоть до кровеносных сосудов, что может спровоцировать кровотечение внутренних органов. Это очень опасно. Бывали и летальные исходы»,

— рассказывает детский гастроэнтеролог Венеранда Дублинска.

Помимо батареек дети глатают маленькие игрушки, пуговицы, маленькие магниты, серьги и даже иголки. Частенько в больницу попадают маленькие пациенты, проглотившие косточки от ягод и фруктов. Даже, казалось бы, безобидный виноград может принести массу проблем.

«Маленькие косточки часто попадают в дыхательные пути, и это очень опасно. Происходят изменения в дыхательной системе, ребенок не может дышать, начинается кашель, посинение лица. И родители даже могли не заметить этого, спокойно готовя еду, допустим, на кухне. [...] Обычно это происходит, когда дети бегают во время еды, разговаривают или играются», — указала Дублинска.

Как правило, маленьким пациентам с инородными телами в органах системы пищеварения – от года до трех лет. Именно в этом возрасте дети пробуют предметы на вкус. Но бывает и такое, что врачам приходится спасать жизни и уже практически взрослых.

«17-летний парень проглотил 14 гвоздей. Это было самое страшное. Они попали в желудок и их нужно было извлекать по одному», — вспоминает специалист.

Вообще изьятие инородного тела из органов системы пищеварения и дыхательной системы — процесс очень трудоемкий и требует вмешательства целой бригады специалистов. Для того, чтобы не допустить подобных эпизодов,

и медики, и спеициалисты Центра по защите прав потребителей призывают родителей тщательнее выбирать игрушки для детей и ни в коем случае на них не экономить.

«Я бы рекомендовала родителям при выборе игрушек не всегда экономить и выбирать более качественные товары известных производителей», — говорит Санита Гертмане.

Возвращаясь к спиннерам, которые сейчас продаются в любом магазине, даже в продуктовом, по более чем доступной цене в пару евро, специалисты призывают родителей внимательно изучить упаковку, указан ли производитель, переведена ли информация на государственный язык, имеется ли маркеровка. В спинерах с лед лампочками рекомендуют проверить, достаточно ли надежно закрыта батарейка.

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