Является ли потливость проблемой, и что с этим делать

У каждого человека есть какая-нибудь табуированная тема, разговоров на которую он избегает. Одной из таких тем является потливость. Мы все потеем, это нормально, однако говорить об этом публично избегаем. Между тем бывают случаи, когда мы чрезмерно потеем. Согласно данным исследования, проведенного Mindshare, половина латвийских женщин и почти столько же мужчин (42%) испытывают усиленное потоотделение в ситуациях стресса. Если для одних это несущественная проблема, то другим она значительно ухудшает качество жизни. Холодные и влажные руки, остающиеся пятна пота на одежде, избегание публичных ситуаций и мест - вот лишь некоторые из проблем, которые доставляет потливость. Психотерапевт Айна Пойша объясняет, каковы причины потения, как стресс влияет на потоотделение и что с этим делать.

В ходе проведенного Mindshare в марте исследования было установлено, что большинство жителей потеют во время физической активности (77%). Это естественная реакция тела на физическую нагрузку, во время которой из организма выводятся лишние токсины. Между тем в повседневной жизни потоотделение вызывают не только спортивные занятия.

Почти половина опрошенных признали, что в повседневной жизни они усиленно потеют в стрессовых ситуациях (46%), торопясь и/или опаздывая на встречу, что также можно считать тревожной ситуацией (40%).

Следующая распространенная причина, вызывающая потоотделение, это публичные выступления.

Согласно данным исследования Kantar TNS, 30% жителей Латвии отметили, что любое публичное выступление вызывает у них легкое беспокойство или волнение во время выхода к аудитории, между тем 31% жителей публичное выступление доставляет уже серьезное беспокойство.

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«Каждый из нас в стрессовой ситуации реагирует по-своему, и именно потение является одним из видов проявления стресса. Это нормальная реакция тела. Организм каждого человека действует по-своему, поэтому отличается и процесс потения в стрессовых ситуациях. У кого-то при волнении выделяется меньше пота, а другой оказывается просто «насквозь мокрым» – потеют ладони, лоб, стопы, и на одежде появляются огромные пятна пота.

Конечно, бывают случаи, когда потоотделение можно контролировать, тренируя свой разум и тело в стрессовых ситуациях, однако сделать это нелегко, и на это требуется время.

Когда потоотделение становится слишком обременительным и превращается в мучительную проблему, необходимо обратиться к специалисту, который посоветует хорошие решения в случаях, когда другие средства уже не помогают», – поясняет психотерапевт Айна Пойша.

Данные исследования показывают, что молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет сравнительно больше, чем респонденты другого возраста, испытывают наиболее сильное потоотделение во время публичного выступления (29%), во время экзамена или проверки (14%), а также отправляясь на свидание (9%). Психотерапевт объясняет это недостатком опыта в разных жизненных ситуациях. Молодые люди работают над формированием своего имиджа, для них важно достижение того совершенства, которое они запланировали. Для молодежи чаще, чем для взрослых, различные ситуации бывают в новинку, из этого также складывается своего рода опыт. Нестандартные ситуации способны выбить их из равновесия, ведь реальность не соответствует тому, к чему они готовились.

Однако, как и молодые люди, взрослые также потеют в различных стрессовых ситуациях. У каждого из нас свои методы борьбы с потением. Исследование свидетельствует, что значительная часть респондентов (40%) пользуются мощными дезодорантами, антиперспирантами, каждый четвертый (26%) избегает ношения синтетической одежды, в свою очередь 19% предпочитают мыться несколько раз в день. Часто люди надевают только черное, не снимают пиджак или даже носят с собой сменную одежду.

Те, кто чрезмерно потеет, сознают свою проблему и в присутствии других людей испытывают дискомфорт, многие чувствуют себя ущемленными и подавленными.

В результате они избегают посещения различных публичных мест, поскольку потение становится настолько беспокоящим, что влияет на качество жизни, не позволяя жить полноценно.

«Люди зачастую настроены весьма негативно – если у них есть проблемы, то это значит, что ничего тут изменить нельзя. Потливость является одной из таких проблем, вызывающих чувство неполноценности – если со мной такое происходит, то так оно есть и будет, и ничего тут изменить нельзя. У всех людей есть какие-то свои слабости, и важно их осознать и рассказать о них кому-нибудь вслух, если они доставляют беспокойство. Если ты не доволен тем, что происходит сейчас, то необходимы мотивация и сила воли, чтобы что-то изменить. Существуют два решения: надо или сократить свои проблемы собственными средствами, или же необходимо искать помощь у психолога или психотерапевта, чтобы понять – что делать.

Чрезмерное потение как алкоголизм – необходимо осознать, что это болезнь, которую надо лечить. Главное не стесняться признать потливость недостатком и принять помощь.

Если мы вспотели, то следует понимать, что другим этот запах может мешать. До тех пор, пока никто ни сделал замечание, человек этого не понимает, а когда сделают замечание, обижается. Однако со временем, когда он справится с этой проблемой, – благодарит за помощь», – поясняет А. Пойша.

Люди, которые в повседневной жизни сталкиваются с потением, ищут возможные решения для его уменьшения. Айна Пойша прежде всего советует оценить повседневно употребляемую пищу, больше заниматься физической активностью и, главным образом, думать о своей гигиене. Можно попробовать различные курсы очищения организма – баню, сауну и т. п., чтобы вывести из организма все лишние токсины. Однако иногда простые решения не помогают, в таких случаях необходимо обратиться к врачу. После обсуждения проблемы с врачом он посоветует наиболее подходящее решение для устранения потливости. Одно из таких решений – инъекции ботулина, которые являются самым долговременным и эффективным из всех решений. С их помощью можно быстро и просто предотвратить потоотделение благоприятным для организма образом. Выбрав наиболее подходящее решение для предотвращения потоотделения, каждый может изменить свое качество жизни. Если не придется беспокоиться из-за мокрых пятен пота на одежде, дискомфорта, который ощущаем мы сами и создаем другим, то уменьшится стресс и в других ситуациях.

В исследовании, проведенном Mindshare 27.03.2017 – 03.04.2017, приняли участие 500 жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.

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