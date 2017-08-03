Ученые рассказали, как надо ходить, чтобы сбросить вес

Исследователи из США сообщили, что им удалось вычислить оптимальную скорость ходьбы для того, чтобы похудеть. Было доказано, что от скорости перемещения многое зависит. Все дело в том, что слишком быстрая или слишком медленная ходьба может оказывать не такой положительный эффект на организм, как ходьба с правильной скоростью.

Исследователи провели серию экспериментов, определив, с какой скоростью должен передвигаться человек, чтобы похудеть. При этом правильный ритм передвижения может также помочь поддержать организм в здоровом состоянии.

Слишком быстрый темп может отрицательно сказаться на состоянии суставов и позвоночника, поскольку в таком случае нагрузка на каркас может оказаться чрезмерной.

Однако чуть более медленная ходьба будет оказывать уже оздоровительный эффект на организм человека. В целом физическая активность является немаловажным фактором в процессе сброса лишнего веса, но также она важна и для оздоровления организма человека.

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В среднем самым оптимальным ритмом ходьбы является просто быстрый шаг, такой, каким люди ходят, когда куда-то опаздывают.

Важно не переходить на бег, который может уже быть не так полезен для здоровья, но и не ходить слишком медленно, поскольку в таком случае организм не тратит достаточного количества калорий.

Скорость должна составлять примерно 6 км/ч, чтобы получить максимум от таких занятий для здоровья. Также можно пользоваться методом скандинавской ходьбы (с палками), которая может быть еще более эффективной.

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