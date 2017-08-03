Ученые рассказали, как надо ходить, чтобы сбросить вес

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Błażej Łyjak/Scanpix

Исследователи из США сообщили, что им удалось вычислить оптимальную скорость ходьбы для того, чтобы похудеть. Было доказано, что от скорости перемещения многое зависит. Все дело в том, что слишком быстрая или слишком медленная ходьба может оказывать не такой положительный эффект на организм, как ходьба с правильной скоростью.

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Исследователи провели серию экспериментов, определив, с какой скоростью должен передвигаться человек, чтобы похудеть. При этом правильный ритм передвижения может также помочь поддержать организм в здоровом состоянии.

Слишком быстрый темп может отрицательно сказаться на состоянии суставов и позвоночника, поскольку в таком случае нагрузка на каркас может оказаться чрезмерной.

Однако чуть более медленная ходьба будет оказывать уже оздоровительный эффект на организм человека. В целом физическая активность является немаловажным фактором в процессе сброса лишнего веса, но также она важна и для оздоровления организма человека.

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В среднем самым оптимальным ритмом ходьбы является просто быстрый шаг, такой, каким люди ходят, когда куда-то опаздывают.

Важно не переходить на бег, который может уже быть не так полезен для здоровья, но и не ходить слишком медленно, поскольку в таком случае организм не тратит достаточного количества калорий.

Скорость должна составлять примерно 6 км/ч, чтобы получить максимум от таких занятий для здоровья. Также можно пользоваться методом скандинавской ходьбы (с палками), которая может быть еще более эффективной.

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