Как проявляется «мужской» рак: симптомы, при которых надо к врачу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Andriy Popov/Scanpix

По статистике, представители сильного пола более подвержены онкологии. Они заболевают на 60% чаще женщин, а вероятность летального исхода в данной группе выше на 70%. Женщины внимательнее относятся к своему здоровью, в то время как большинство мужчин идут к врачам, когда болезнь уже прогрессирует. Особенно стесняются представители сильной половины человечества делиться с медиками интимными проблемами, а зря, так как нарушения в естественных физиологических процессах могут быть признаками рака – простаты, яичек или полового члена.

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Рак простаты. Предстательная железа находится у основания мочевого пузыря и не превышает по размеру грецкий орех. Как правило, болезнь выявляют у пожилых мужчин. Так, в возрасте 82 лет от данного вида онкологии скончался американский певец Энди Вильямс.

Рак простаты диагностировали и Роберту Де Ниро. К счастью, голливудский актер обратился к врачу своевременно. Он сумел победить онкологию.

Актер Роберт Де Ниро

Фото: Актер Роберт Де Ниро0

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Симптомы рака простаты: подтекание мочи, трудности в опорожнении у мужчины мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию.

Рак яичек. Этот орган – часть мужской репродуктивной системы. Это болезнь молодых.

Как правило, ее диагностируют людям в возрасте от 15 до 35 лет. Выживаемость при данном диагнозе составляет 97%. Но 3% все равно остаются.

Одной из жертв заболевания стал футболист английской премьер-лиги Дилан Томбайдз. Он умер в возрасте 20 лет. Заболевание обнаружили и у российского стилиста и поп-исполнителя Сергей Зверева. Он смертельной участи избежал.

Симптомы рака яичек: появление шишки в яичке, тяжелая мошонка, боль либо дискомфорт в яичках/мошонке, припухлость.

Рак полового члена. Это новообразование может появиться в любой области пениса, однако обычно возникает на его головке.

Если мужчина не обрезан, опухоль часто появляется у крайней плоти. Данное заболевание поддается терапии, если его не запускать.

Симптомы рака полового члена: боль в пенисе, изменение его размера или структуры, кровотечение из полового члена, наличие сыпи, неприятного запаха.

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