Простой овощ признан защитником печени и мозга от алкоголя

Серия экспериментов американских исследователей завершилась их вердиктом о том, что компоненты помидоров защищают печень и мозг человека от связанных с употреблением алкоголя повреждений. В частности, мощный защитный потенциал ученые обнаружили в томатном порошке.

Авторами опытов с участием животных стали сотрудники Университета Тафтса и Фридманской школы питания. Лабораторным крысам, потреблявшим алкоголь в таком количестве, что это соответствовало хроническому алкоголизму у людей, давали вещества из помидоров в разных видах. В частности, грызуны получали отдельно по группам очищенный ликопин, томатный порошок и томатную пасту.

Эксперимент длился четыре недели. Его результаты показали, что

томатный порошок (эквивалентный по содержанию питательных веществ одному среднему помидору) способен эффективно предохранять внутренние органы от алкогольного повреждения.

Его защитный эффект был зафиксирован у более чем 90% крыс.

Ученые отметили, что употребление непосредственно самих помидоров тоже могут принести нужную пользу организму любителей горячительных напитков.