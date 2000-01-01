Умеренность в гигиене ушей, или Что делать с серными пробками

Удивительно, но лучший уход за ушами – не чистить их! Как бы странно это не звучало, это рекомендуем мы – отоларингологи. Разумеется, не следует считать нормой «уши как ромашки – вокруг белое, в середине желтое». Главное условие при обычной чистке ушей заключается в том, что чистить нужно только наружную ушную раковину, только то, куда может проникнуть наш взгляд, но не глубже.

Иногда отоларингологи так и говорят – чистите уши настолько глубоко, насколько можете это сделать своим мизинцем. К сожалению, у многих возникает желание почистить уши, не понимая особого значения ушной серы. Чаще всего в домашних условиях уши чистят с помощью ватных аппликаторов, загоняя находящуюся в ушах серу еще глубже и мешая нормальному физиологическому процессу выделения ушной серы.

Необходимая ушная сера

Выделение ушной серы – нормальный и необходимый для организма физиологический процесс. Ушная сера образуется продуктов серообразующих желез и жировых желез, и бывает в двух состояниях: воскообразная и сухая (или пластинчатая). Эти железы расположены в передней трети наружного слухового прохода. Наружный слуховой канал или проход человека имеет форму эллипса и заканчивается у барабанной перепонки. Наружный слуховой проход узкий, его диаметр приблизительно 0,7 см, длина – 2,3-2,9 см, а объем составляет 1,0 см³. Наружные две трети наружного слухового прохода состоят из покрытого кожей хряща, а внутренняя треть – это покрытая кожей кость. В коже хрящевой части наружного слухового прохода и расположены выделяющие серу железы.

Ушная сера периодически выделяется из ушного хода, и небольшое количество ушной серы в наружном слуховом проходе является нормой. Ушная сера сухой консистенции обычно не создает проблем, она долго не держится на стенках слухового прохода и сама легко выделяется из слухового прохода (чаще всего это происходит в результате движений сустава челюсти), а мягкие, воскообразные выделения так легко из слухового прохода не выделяются, поэтому у них есть тенденция скапливаться. Ушная сера может быть разного цвета: в случае воскообразной консистенции цвет может колебаться от желтого до темно-коричневого (может даже напоминать кровь), в случае сухой консистенции от желтого до светло-желтого.

Главная функция ушной серы – защитная. Ушная сера смазывает, очищает и защищает не только наружный слуховой проход, но и расположенную в глубине слухового прохода барабанную перепонку от бактерий, грибков, насекомых, пыли, различных инородных тел, а также химических загрязнений окружающей среды. Они прилипают к мягким и клейким выделениям, что обеспечивает защиту слухового прохода и находящуюся в глубине прохода барабанную перепонку.

У большей части людей сера сама выходит из ушей в соответствии с физиологическим движением ушного эпителия из наружного слухового прохода наружу, которое называется процессом самостоятельной очистки уха. Патологией являются случаи, когда серы в ушах нет совсем или ее слишком много, что вызывает конкретные симптомы. У людей с усиленным выделением серы или неполным механизмом самоочистки следующий слой серы образуется под предыдущим, который не успел отделиться. В результате возникает эффект снежного кома: по мере того, как слои серы скапливаются друг на друге, они могут полностью закрыть слуховой проход, образовав то, что в народе называют серной пробкой, как в выражении: «когда чего-то слишком много, это тоже плохо». Выражено интенсивное образование и скопление ушной серы в слуховом проходе вызывает заболевание – так называемый ушной церуминоз. Нужно отметить, что о серной пробке можно говорить и в случаях, если сера полностью не закрывает наружный слуховой проход, но любое ее количество вызывает соответствующие симптомы.

Каковы наиболее часто встречающиеся симптомы, вызванные увеличенным количеством серы?

Прежде всего, это нарушения слуха. При полной закупорке наружного слухового прохода уменьшается интенсивность звука, поэтому слух может понизиться до 45 дБ, что уже соответствует тугоухости 1-й степени, что означает, что человеку может быть сложно расслышать шепот. Нарушения слуха в этом случае являются кондуктивными и могут возникнуть внезапно или развиться постепенно. Внезапное ухудшение слуха обычно наблюдается после самостоятельной чистки ушей косметическими ватными палочками, когда серная пробка все глубже загоняется в наружный слуховой проход. Часто это происходит и в случаях водных процедур – плаванья, бани, мытья головы и т.д., когда серная пробка под воздействием воды разбухает и полностью закрывает наружный слуховой проход. Важно и то, что проявление нарушения слуха указывает на то, где именно серная пробка перекрыла наружный слуховой проход. Например, если закупорка произошла в передней трети слухового прохода, возникает так называемое нарушение слуха «плоского» типа, которое означает, что человек все звуковые частоты, как низкие, так и высокие, слышит в равной мере хуже, а если закупорка глубоко – возле барабанной перепонки, появляется так называемое нарушение слуха «высоких» частот, когда пониженный слух проявляется в диапазоне частот от 2000 до 4000 герц (Гц). К тому же повышенное количество серы в наружном ухе может вызвать следующие симптомы: зуд в ушном проходе; боль в ушном проходе; шум в ухе; головокружение; воспаление наружного слухового прохода; хронические приступы кашля, чувства наполненности в ухе, неприятный запах из уха, а также выделения из наружного слухового прохода.

Следует отметить, что диагностика ушной серы очень простая, и она состоит из сбора анамнеза и отоскопического исследования.

Что касается распространенности, перекрытие слухового прохода серными пробками встречается примерно у 10% детей, 5% здоровых взрослых, и до 50% у пожилых людей. На вопрос, что делать в такой ситуации, можно ответить так: прежде всего не следует заниматься самодеятельностью и пытаться самостоятельно вытащить серную пробку, поскольку продающиеся в магазинах ватные аппликаторы предназначены для снятия косметики, для чего они и были изобретены, но большинство людей придумали, что их единственное назначение – чистить уши. Скорее всего, в случае серной пробки результат будет мгновенным, т.е. проявится один из вышеперечисленных симптомов, а в худшем случае в результате такой самодеятельности иногда «удается» даже проткнуть барабанную перепонку, и ухо, из которого идет кровь, потом еще «полечить» растением для уха геранью. До сих пор и в Америке удаление серной пробки из ушей доверяют исключительно врачу.

Как уже упоминалось, сера в ушном проходе является благоприятным фактором, однако есть ряд условий, когда ушную серу необходимо удалить из слухового прохода. Это все те случаи, когда появляется соответствующая симптоматика. Ушную серу необходимо удалить, если требуется осмотр наружного слухового прохода и/или барабанной перепонки. Освобождение наружного слухового прохода даже от небольшого количества ушной серы является обязательным условием для людей, которые для компенсации нарушений слуха используют технические вспомогательные слуховые устройства, т.е. слуховые аппараты, особенно слуховые аппараты, расположенные в слуховом проходе, поскольку находящаяся в слуховом проходе сера может вызвать обратную связь в слуховом аппарате, уменьшая громкость слухового аппарата, а также повреждая сам слуховой аппарат. Людям, пользующимся слуховыми аппаратами, осмотр уха необходимо проходить не реже одного раза каждые три месяца.

Какие методы использовать для удаления серной пробки их наружного прохода уха? Есть несколько методов.

Использовать медикаменты, размягчающие и растворяющие ушную серу. Эти капли можно использовать в домашних условиях, однако следует помнить, что не всегда эту проблему удается устранить самостоятельно, особенно в случае больших, твердых ушных пробок.

С помощью размягчающих серу медикаментов + промывания ушей, которое проводит врач. В этом случае метод особенно эффективен, если медикаменты вводят примерно за 15-30 минут перед процедурой промывания ушей.

Ручное удаление ушной серы с помощью ушной кюретки. Эту процедуру разрешается проводить только отоларингологу. Этот метод необходимо выбирать в случаях, когда наружный слуховой канал очень узкий, если произошла перфорация барабанной перепонки, а также в случаях, если в барабанную перепонку вставлена вентиляционная трубка. Метод также рекомендован людям с состояниями иммунодефицита.

Статью подготовила

доктор медицинских наук Сандра Кушке