Латвийские врачи бесплатно помогут детям с лишним весом

Неправильные привычки в питании, гормональный сбой, генетические особенности - в Латвии каждый четвертый девятилетний ребенок имеет лишний вес. Такой вывод сделал Центр контроля и профилактики заболеваний, проведя исследование антропометрических параметров детей из школьной среды в 2015/2016 учебном году. Учащихся третьих классов с избыточной массой тела и ожирением — 25,8%, первоклассников - 21,7 %. Многие родители замечают и признают, что у их отпрысков есть проблемы с весом, но не знают, что делать.

Медицинский центр Rīgas veselības centrs совместно с Департаментом благосостояния Рижской думы в рамках проекта Mēs par veselīgu Rīgu!

открыл специальный Кабинет лишнего веса у детей и предлагает образовательную программу, которая научит родителей контролировать вес своих детей и вести здоровый образ жизни.

Программа предусмотрена для семей, где растут дети (от младенцев до 18-летних) с повышенной массой тела. Фактически специалисты помогут родителям выяснить проблему лишнего веса и дадут рекомендации, как его устранить.

Команда специалистов (педиатр, врач физио- и реабилитационной медицины, физиотерапевт, специалист по питанию и психолог) каждой семье бесплатно предлагают пройти 12-недельную программу из 52 контрольных занятий

(одно часовое занятие предусмотрено на пять семей), а именно:

* теоретические занятия по:

- умению вести здоровый образ жизни,

- значению питания для коррекции веса,

- проблемам здоровья, вызванным неправильными привычками питания,

- лишнему весу и психоэмоциональному здоровью,

- современному самоконтролю физической активности, используя прикладные программы;

* гимнастика в зале и в бассейне;

* практические занятия по:

- использованию веб-приложений для отслеживания физической активности и содействия здоровому питанию,

- принципам приготовления здорового питания;

* информационные материалы.

Для того, чтобы посещать занятия, необходима справка от семейного врача или врача-специалиста (эндокринолога) с указанием индекса массы тела ребенка, или оценка физиотерапевта (антропометрические данные ребенка).

Занятия могут посещать от семьи два человека – ребенок с проблемами веса и взрослый, который его сопровождает!

Кабинет лишнего веса у детей (Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu) открывается в 2017 году в филиалах Rīgas veselības centrs - Ķengarags, Iļģuciems и Imanta. Занятия в бассейне будут проводиться в водных комлпексах филиалов Ķengarags или Imanta.

Заявки принимаются по электронной почте esivesels@rigasveseliba.lv и по мобильному телефону 29502008.

План предоставления всех услуг в рамках программы доступен на сайте www.rigasveseliba.lv >>>

Данная программа осуществляется в рамках проекта Европейского социального фонда Nr.9.2.4.2./16/I/021 «Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!»(PVS ID 3634).

Информация об этом и других проектах доступна на сайте Veselīgs Rīdzinieks >>>