Названы самые полезные осенью продукты

Врачи посоветовали налегать осенью на определенные продукты питания, чтобы поддержать организм витаминами и микроэлементами. В перечень этих продуктов вошли сезонные овощи.

По мнению специалистов,

в установившийся сейчас переходный сезон в преддверии глубокой осени и настоящих холодов необходимо как можно чаще есть тыкву, свеклу, грибы, баклажаны и помидоры,

об этом сообщили «Актуальные Новости». Указанные овощи принесут максимальную пользу здоровью.

В частности, в тыкве в большом количестве содержатся такие вещества, как бета-каротин, железо, магний, кальций, витамины групп B, K, C, E, PP и A. Ее употребление позитивно сказывается на процессах кроветворения, а кроме того, это идеальный продукт для худеющих людей.

Употребление свеклы способствует нормализации обмена веществ, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, мышц.

Баклажаны, в которых много клетчатки (не считая витаминов и минеральных веществ), стимулируют работу кишечника и снижают уровень холестерина.

Что касается грибов, то за счет высокого содержания гликогена (важнейший для организма вид углеводов) и аминокислот они укрепляют иммунитет и защищают внутренние органы и ткани от появления раковых клеток.