Диетологи предложили простой путь к стройности

Исследование ученых из Миссурийского университета, США, продемонстрировало: насыщенный белком завтрак защищает от набора лишнего веса. Для этого, по словам специалистов, в завтраке должно содержаться порядка 35 граммов белка.

Специалисты собрали три группы людей в возрасте 18-20 лет, имевших лишний вес и питавшихся нерегулярно. В частности,

в своем быту испытуемые часто пропускали завтраки (завтракали не чаще двух раз в неделю). Частично этих добровольцев перевели в формат регулярных завтраков.

В одной группе ели хлопья с молоком, во второй – богатые белком продукты, такие как молоко, яйца, постная свинина. В третьей группе участникам разрешили питаться в старом привычном для них режиме.

Через 12 недель выяснилось, что

испытуемые, которые ели на завтрак много белка, стали потреблять меньше калорий в течение дня и похудели, тогда как в остальных группах этого не произошло.

Было установлено, что у добровольцев, питавшихся белковыми завтраками, уровень глюкозы в крови был наиболее стабильным – они меньше остальных ели сладкое и не испытывали сильных ощущений голода.