Врачи определили 5 основных симптомов рака

Лечащие врачи считают, что представление о первых признаках рака должны иметь все. Сертифицированный специалист по исследованию и лечению онкологических заболеваний Дуайт МакКи выделил несколько главных симптомов.

В частности, по словам онколога, настораживающим знаком, на который нужно обратить внимание, является непроходящая боль. Если она ощущается несколько суток, несмотря на прием лекарств, необходимо срочно записаться на прием к врачу.

Другим симптомом рака могут быть шишки или уплотнения на коже (хотя их появление не обязательно означает онкологию).

Специалист подчеркивает: даже если вы перестраховались, заметив что-то на теле, это все равно лучше, чем пропустить болезнь.

Также на рак может указывать постоянная усталость, которая имеет место, хотя человек не меняет своего питания, не находится в депрессии и нормально спит.

Кроме того, в список основных симптомов онколог включил потерю веса, которая наблюдается в отсутствие специальных мер для похудения.

Еще к самым распространенным признакам рака относятся изменения в форме или в окраске родинок.