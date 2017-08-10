Полина Гагарина показала, как худеет после вторых родов

Весной этого года популярная российская певица Полина Гагарина во второй раз стала мамой - она родила дочку, которую назвала Мия. Уже через несколько недель после рождения малышки Полина вернулась к работе, а через три месяца после родов без стеснения позировала в купальнике и демонстрировала стройную фигуру.

Гагарина признается, что за время беременности она набрала 25 лишних килограммов. 30-летняя певица поставила перед собой цель как можно быстрее избавиться от лишнего веса и сразу же начала правильно питаться и активно заниматься спортом.

«Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке – просто наматывала круги.

Все вместе быстро принесло результат.

Главное – приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия – просто брать и делать.

Сейчас я несколько раз в неделю занимаюсь с тренером – тяжело, упорно, результативно», — рассказала Гагарина в интервью Slim Bitch Club.

«Между нами тает жир», – поет Гагарина во время тренировки, видео с которой она поделилась в своем аккаунте в Instagram по просьбе Полины Киценко.

записала по просьбе @polinakitsenko ❤️свою тренировку с @veacheslav_daichev 💪🏼! Смотрите Ее она @slimbitchclub 🙋🏼 #полинагагарина #спортжизнь #гагаринапоехали A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Sep 20, 2017 at 12:38am PDT

На выход✌ #Полинагагарина #гагаринапоехали A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Sep 21, 2017 at 11:02am PDT

Конечно, @terekhovofficial ❤ #Полинагагарина #гагаринапоехали #вечернийургант A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Sep 19, 2017 at 6:15am PDT

Сегодня наш день! 3 года 💍 и 4 вместе! Люблю тебя, @isxakov ❤️! Сильно! #семья A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Sep 9, 2017 at 12:42am PDT

Мой четвероклассник!❤ #Андрюша #любимыйсын #времябежит A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Sep 1, 2017 at 5:40am PDT