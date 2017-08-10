Полина Гагарина показала, как худеет после вторых родов

Весной этого года популярная российская певица Полина Гагарина во второй раз стала мамой - она родила дочку, которую назвала Мия. Уже через несколько недель после рождения малышки Полина вернулась к работе, а через три месяца после родов без стеснения позировала в купальнике и демонстрировала стройную фигуру.
Гагарина признается, что за время беременности она набрала 25 лишних килограммов. 30-летняя певица поставила перед собой цель как можно быстрее избавиться от лишнего веса и сразу же начала правильно питаться и активно заниматься спортом.
«Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке – просто наматывала круги.
Все вместе быстро принесло результат.
Главное – приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия – просто брать и делать.
Сейчас я несколько раз в неделю занимаюсь с тренером – тяжело, упорно, результативно», — рассказала Гагарина в интервью Slim Bitch Club.
«Между нами тает жир», – поет Гагарина во время тренировки, видео с которой она поделилась в своем аккаунте в Instagram по просьбе Полины Киценко.
Я знаю, что все очень давно ждут этот пост. Иногда на него не хватает терпения, а еще чаще времени. Но, наконец, его время настало! Ниже большой и подробный текст о моем весе, питании и о том, как и с помощью чего я прихожу в форму. Сразу хочу сказать, что на данный момент своего идеального веса, который был до беременности, я еще не достигла. Мне осталось побороться с 3 килограммами. Они для меня принципиально важны – сейчас я вешу 56, мне нужны мои 53. За эту беременность я набрала ровно столько же, сколько за первую – 25 килограмм. У меня с врачом была договоренность – не говорить о моем весе. Она меня молча взвешивала, я закрывала глаза, она все фиксировала в карте и мы расходились. В роддом я вошла с весом 78,5. После родов я встала на весы только через полторы недели – 64,5. Вес уходил медленно, я кормила грудью, гормональный фон, который проявляет себя в это время очень заметно, не отпускал мои килограммы и задерживал лишнюю воду. Спустя две недели после рождения Мии я начала выступать, поэтому пришлось взять себя в руки. К моему огромному везению, одна моя знакомая мамочка посоветовала мне @1fitchat, который доступным и мотивирующим языком объясняет все про психологию питания и, собственно, про саму еду. Выглядит это так: утро – углевод, желательно каша, чтобы долго переваривался, день – белок с клетчаткой, вечер – опять белок. Что ВАЖНО! Обязательно соблюдать интервалы между приемами пищи и не переедать, есть в одной порции столько, сколько умещается в ладошке, то есть небольшими порциями. Главный принцип – не оставаться голодным, если хочется жрать (именно так) – перекусите курочкой или, например, белком без желтка. Главная проблема, с которой столкнулась я – дисциплина. Приготовить, взять из дома еду и дальше вовремя ее съесть. Но со временем привыкаешь ко всему, а если есть мотивация – делаешь все, как миленький. Мне хочется быть довольной собой, своими формами, нравиться себе, а значит, нравиться окружающим, продлить свое здоровье и молодость. Главное захотеть, настроить себя и каждый день двигаться к своей цели. Безусловно, помимо организованного питания, очень важно следить за своей кожей и физическими нагрузками! См. Ниже👇