Что латвийские женщины в свои 20 сделали бы иначе, чтобы лучше выглядеть

Если бы была возможность вернуться в возраст 20 лет, целых три из четырех (76%) живущих в Латвии женщин в возрасте старше 30 лет хотели бы что-то изменить в своих привычках, чтобы улучшить как внутренний, так и внешний образ, – это выяснилось в проведенном Amway исследовании. С сегодняшним опытом представительницы прекрасного пола наряду с более здоровым и активным образом жизни уделяли бы большее внимание своему внешнему виду и использованию соответствующей косметики.

Если бы была возможность путешествовать во времени, женщины за тридцать употребляли бы более полезную пищу (46%), активнее занимались спортом (40%) и пили больше воды (38%), а также проводили бы больше времени на свежем воздухе (25%) и не отказывались бы в повседневной жизни от рекомендуемого восьмичасового сна (18%). В опросе Amway также выяснилось, что

латвийские женщины, обладай они сегодняшним опытом, не ложились бы спать, не сняв косметику (12%), – на это как на свой «грех» чаще указывали респондентки в возрасте от 60 до 74 лет.

Каждая десятая представительница прекрасного пола обращала бы внимание и на ежедневное использование соответствующих возрасту и типу кожи косметических средств.

К тому же дамы признают, что в 20 лет хотели бы приобретать более дорогую и качественную косметику.

Эти упущения, в которых признались латвийские женщины, возможно, являются причиной того, что

увлажнение кожи (44%), уменьшение морщин (44%), улучшение эластичности кожи (37%) и ее омоложение (36%) стали главными проблемами в уходе за кожей для дам бальзаковского возраста.

К тому же у женщин постарше это желание сохранить жизненную силу кожи только возрастает.

Об исследовании: опрос в сентябре 2017 года провела компания Omnicom Media Group Snapshot, в нем приняли участие 500 живущих в Латвии женщин в возрасте от 30 до 74 лет.