7 мифов о простуде и вирусах

Респираторными инфекциями каждый из нас болеет по несколько раз за год. Вроде уже все знают об этих болезнях все! И про профилактику, и про симптомы, и про лечение… Но - нет! Мифы о простуде передаются из поколения в поколение. Проверим?

Миф № 1. Температуру нужно сбивать жаропонижающими лекарствами

Температурная реакция - показатель активности иммунитета. Если он борется с вирусами, то температура повышается до 38–39 градусов.

Это значит, что защитная система организма сама с ними разберется. Выздоровление наступит через 5–7 дней, а не растянется на две недели, как в случае приема жаропонижающих при температуре 37.

При этом надо много пить, так как вирусные частицы, разрушаясь, выделяют в кровь пирогенные вещества, поддерживающие лихорадку, а питье вымывает их из организма. Жаропонижающим эффектом обладает даже… простая вода, но гораздо эффективнее чай с липовым цветом, лимоном, медом или малиновым вареньем!

Миф № 2. Сквозняки ведут к простуде

Проветривание - эффективное средство профилактики вирусных инфекций. Даже зимой надо проветривать квартиру или офис не реже чем раз в час. А летом вообще зачем закрывать окна?

В воздухе, почти лишенном кислорода, вирусы кишмя кишат, увеличивая риск простудиться на ровном месте. Даже в холодную погоду на улице меньше шансов заболеть, чем в плохо вентилируемом помещении.

Вспомните! Наверняка у вас были случаи, когда в поезд, самолет или автобус вы садились здоровым, а выходили - чихающим или шмыгающим носом. Ученые объясняют повышенную заболеваемость гриппом и ОРВИ в холодное время года тем фактом, что в простудный сезон мы больше времени проводим в закрытых помещениях, что увеличивает вероятность заражения.

Миф № 3. В квартире должно быть тепло

Люди в тепличных условиях начинают болеть из-за так называемой «растренированности» иммунной системы.

Тепло превращает организм в «неженку», лишая его противовирусной защиты, а прохлада, наоборот, его тонизирует. Поддерживайте в квартире «бодрящую» температуру - 18–20 °С.

Когда она повышается до «уютной» - 24–26 °С, становится причиной перегревания и усиленного потоотделения. Потом вы попадаете на улицу в состоянии «усиленной теплоотдачи», теряете слишком много тепла, переохлаждаетесь и заболеваете - даже не в очень холодную погоду.

Миф № 4. Кашлять и чихать вредно

Вредно чихать и кашлять на других: ваши вирусы разлетаются на 4 м, заражая всех, кто оказался в зоне инфекционного поражения. Но самому больному чихание и кашель полезны - помогают освободиться от слизи в носу и бронхах. Вот почему

было бы крайне недальновидно и опасно заглушать эти естественные рефлекторные реакции при простуде, если только в них не преобладает аллергический компонент.

В этом случае нужны препараты от аллергии и средства, подавляющие деятельность кашлевого центра. А при влажном кашле тормозить этот центр ни в коем случае нельзя - мокрота должна отходить. Нужны отхаркивающие средства - вроде мать-и-мачехи, аниса, грудного сбора - а не противокашлевые.

Миф № 5. На Севере люди гриппуют чаще, чем на Юге

Грипп и ОРВИ (наряду с паразитарными заболеваниями) являются самыми распространёнными инфекциями на самом теплом континенте нашей планеты - в Африке! Обычно мы связываем учащение заболеваемости простудой и гриппом с наступлением холодов, однако эта связь не столь уж очевидна. Результаты одного исследования, проведенного в США, свидетельствуют: в тех штатах, где выпадает снег, население простужается реже, чем в штатах с теплым и сухим климатом.

Как ни странно, на рост заболеваемости ОРВИ влияет не столько температура воздуха, сколько его влажность.

Сухой воздух вызывает сухость слизистой оболочки носа и таким образом помогает проникновению вирусных инфекций. Увлажненная слизистая оболочка представляет серьезное препятствие для возбудителей.

В холодное время года следует увлажнять воздух в помещении с помощью специальных приборов, из пульверизатора или развесив мокрые полотенца и простыни. Увлажнять следует и нос - при помощи спрея с морской водой. Во время болезни такие промывания помогут удалить из носа избыток слизи с вирусами.

Миф № 6. Закрывшись дома, можно разминуться с простудой

Это утверждение опровергли американские ученые из Питтсбургского университета, наблюдавшие за 276 добровольцами. Выяснилось, что предусмотрительные домоседы, избегающие контактов с родными и знакомыми, а также походов на выставки и в театры в простудный сезон, в итоге подхватывают ОРВИ и грипп в 4 раза чаще, чем общительные весельчаки.

Миф № 7. Промочил ноги — жди насморка!

А вот и нет! Эксперимент показал, что низкая температура не ухудшает состояние больных, намеренно инфицированных вирусом.

Если промочили ноги или они у вас просто замерзли, не паникуйте - разотрите их с согревающим кремом или без или встаньте под горячий душ, и все обойдется!

Природа VS вирусы

Возьмите поровну листья мяты перечной, сухие плоды малины, шалфей и донник, заварите как чай из расчета чайная ложка на стакан воды, принимайте по стакану 4 раза в день в промежутках между едой.

Разомните чеснок в ступке и смешайте с липовым медом (1:1). Принимайте по столовой ложке, запивая водой, в течение недели для профилактики и лечения гриппа и простуды.

Очистите зубчик чеснока от шелухи, надкусите и рассасывайте во рту как леденец от боли в горле - оно станет меньше беспокоить. Не нравится чесночный запах? Тогда посасывайте во рту ломтики лимона без цедры.

Очищенную от кожуры свеклу варите, пока не станет мягкой.

Полученным отваром полощите горло. А можно воспользоваться свежеотжатым морковным соком или зеленым чаем - из него тоже получается отличное полоскание!

Заварите столовую ложку листьев подорожника стаканом кипятка на полчаса в термосе, процедите и добавьте чайную ложку майского меда. Настой можно принимать внутрь 3–4 раза в день и полоскать им горло.

Отварите 400 г любых отрубей в 2 л воды, процедите через 4 слоя марли, добавьте мед по вкусу и выпейте за день частями в как можно более горячем виде.

Залейте столовую ложку бузины черной стаканом кипятка, нагревайте полчаса на водяной бане, охладите, процедите и пейте по полстакана на ночь.

Заварите столовую ложку ромашки аптечной стаканом кипятка и пейте как противовирусный чай по полстакана трижды в день.