Ученые назвали легкий способ продления жизни

Группа ученых из Университета Макмастера в Канаде установила, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю способна уменьшить риски развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также продлить жизнь, передает New Scientist.

Полный текст научной статьи был опубликован в издании The Lancet.

К исследованию специалисты привлекли 130 тысяч человек из 17 стран мира. Все они прошли опрос, ответив, сколько времени уделяют физической активности в неделю. При этом за их состоянием следили в течение почти семи лет, учитывая уровень заболеваемости и смертности.

В итоге оказалось, что люди, которые уделяют быстрой ходьбе свыше 750 минут в месяц, снижают риск смерти на 36 процентов.

Ученые отмечают, что помимо ходьбы можно также заниматься бегом, плаванием, ходить на тренировки в спортзал и выполнять другие виды физической активности.