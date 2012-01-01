Ученые собрали 12 секретов красоты со всего мира

В разных странах мира есть свои тайны сохранения молодости и привлекательности. Возможно, что некоторые из них для вас станут открытием.

1. Волосы гречанок такие красивые, так как они делают из оливкового масла маски для волос.

2. Жительницы Китая избавляются от морщин посредством умывания лица рисовой водой.

3. Чтобы кожа становилась чистой, в Болгарии девушки умываются водой с лепестками роз.

4. В Бразилии девушки борются с целлюлитом с помощью песка. Они просто массажируют им проблемные места.

5. Японки никогда не загорают, по этой причине у них такая фарфоровая кожа.

6. В Коста-Рике прекрасный пол смазывает тело апельсиновым соком.

7. Австралийки добавляют в свой шампунь пару капель чайного дерева, для того чтобы избавиться от перхоти.

8. В Индии девушки делают комплекс упражнений «Приветствие солнцу».

9. Девушки в Колумбии делают себе маски из авокадо.

10. Мексиканки завивают свои ресницы посредством чайной ложки, которую предварительно нагревают под струей горячей воды.

11. Для того чтобы сохранить молодость, египтянки принимают молочные ванны.

12. Жительницы скандинавских стран сохраняют свою привлекательность с помощью протирания лица минеральной водой.

Ученые говорят о том, что в любом случае качественный уход за собой поможет сохранить красоту намного дольше. Также важно поддержание здоровья.