Принц Уильям рассказал, как Кейт борется с токсикозом

4 сентября стало известно не только о третьей беременности Кейт Миддлтон, но и о том, что герцогиня вновь страдает тяжелой формой токсикоза. На днях принц Уильям поделился способом, который помогает его жене чувствовать себя чуть лучше во время ожидания ребенка.

Как и во время ожидания Джорджа и Шарлотты, в третий раз Кейт также толкнулась с гиперемезисом беременных — тяжелой формой токсикоза. Герцогиня перестала появляться на публике, выходить в свет и даже не смогла проводить принца Джорджа в школу.

По словам принца Уильяма, болезнь жены повлияла на всех жителей Кенсингтонского дворца, где теперь «мало кому удается поспать».

На днях будущий трижды папа поведал, чем спасается Кейт от тошноты.

На мероприятии, посвященному одному из патронируемых им фондов, Уильям разговорился с женщиной, которая призналась, что так же, как и герцогиня, в свое время страдала от сильного токсикоза. Она посоветовала Кэтрин есть сухие бисквиты и предупредила, что с каждой беременностью гиперемезис может становиться более интенсивным.

Принц ответил, что у Кейт есть свой способ облегчить состояние — употреблять в пищу имбирь. Уильям также предположил, что можно приготовить имбирные бисквиты, чтобы эффект был двойным.

Впрочем, он также отметил, что их семья перепробовала уже почти все известные средства от тошноты, которые не принесли должного эффекта. Надеемся, что печенье с имбирем поможет Кейт, и скоро она порадует нас своим появлением на публике.