Предложен новый «жирный» метод похудения

Американские диетологи предложили очередную концепцию похудения, которая не требует от человека терпеть муки голода. С этой целью специалисты считают необходимым заменить орехами жирное мясо и молоко.

Альтернативой насыщенным животным жирам, содержащимся в мясе и молочных продуктах и способствующим появлению лишних килограммов, являются орехи – их употребление позволяет стать стройнее. Именно такое заключение было сделано исследователями из Университета Лома Линда.

«Люди, которые регулярно едят орехи, с меньшей вероятностью будут иметь избыточный вес или ожирение», - заявили, в частности, диетологи.

Ими были тщательно изучены вес и рацион питания 373 000 человек в возрасте от 25 до 70 лет из нескольких стран.

Этот анализ показал, что орехи обеспечивают организм людей жирными кислотами и полезными микроэлементами, благодаря которым активируются обменные процессы и выведение ненужных веществ.

При этом не имеет значения, какие орехи употребляются: в исследовании были учтены арахис, миндаль, фундук, фисташки и грецкие орехи.

«Многие люди часто считают, что из-за орехов в силу высокого содержания в них жиров может увеличиваться вес. Но эти жиры являются здоровыми и полезными для организма. Кроме того, употребление орехов обеспечивают дневную норму белка, витаминов и минералов», - констатировали авторы проекта.